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專訪／楊一展為戲甩肉8kg…曝減肥菜單　「體脂只剩7」肌肉量慘掉

記者黃庠棻／專訪

大愛劇《以身相許》在醫療劇中開闢出全新題材，由徐國倫製作，徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣詮釋與生死打交道的職人，是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。近日，楊一展露面接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍片心得。

▲《以身相許》是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。（圖／大愛電視提供）

▲《以身相許》是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。（圖／大愛電視提供）

楊一展在《以身相許》中飾演曾國藩，是一位把解剖及手術教學的醫學科學結合人文教育的大學教授，被問及接演原因，他透露自己在讀了劇本之後，覺得整個故事非常好，且每個角色背後都有動人的故事，因此希望能夠藉由自己的演技，讓觀眾知道「無語良師」背後的故事。

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▲《以身相許》是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。（圖／大愛電視提供）

▲《以身相許》是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。（圖／大愛電視提供）

對於拍戲極度自律的楊一展，透露自己投入角色時習慣「把自己關起來」，生活規律到像個公務員，每天晚上8點多就早早入睡。但在拍攝《以身相許》時，某一天準備入睡時，突然被敲門聲驚醒，沒想到開門一看竟是楊銘威。

▲▼大愛劇《以身相許》楊一展(左)、楊銘威專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊一展與楊銘威一同演出《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

原來，楊銘威是來邀約楊一展一起「放鬆」，對方說道「展哥，要不要下來喝一杯？」他也欣然答應，於是便養成了下戲就聚在一起小酌、聊天的習慣，打破了他過去拍戲「邊緣人」的習慣，笑說這成了「最佳紓壓方式、，大夥兒甚至還一起跨年，緊密的革命情感也讓緊繃的拍攝狀態放鬆不少。

▲▼大愛劇《以身相許》楊一展(左)、楊銘威專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊一展與楊銘威一同演出《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

楊一展回憶起與角色原型曾國藩教授的初次見面，場景在充滿莊嚴肅穆氣息的花蓮慈濟醫院解剖室。當時教授正忙於授課與採訪，楊一展在旁目睹大體老師帶來的生命衝擊，坦言那是人生從未有過的體悟。

▲▼大愛劇《以身相許》楊一展專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊一展主演大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

起初，教授給人的感覺既酷又嚴肅，讓楊一展也跟著戰戰兢兢，直到課程結束後的深度交談，他才發現這位「省話一哥」其實是悶騷的I人，熟絡後甚至會露出如少女般害羞的笑容，極具反差萌。

▲▼大愛劇《以身相許》楊一展專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊一展主演大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

為了更貼近角色，楊一展化身「觀察員」，只要教授有空就抓緊時間詢問，甚至私下向助理打聽教授的日常。他發現教授過著如同軍旅般的自律生活，飲食清淡到只吃蒸煮食物，空檔還不忘跑步健身。這種「嚴以律己、寬以待人」的純粹，讓楊一展深受感動。

▲▼大愛劇《以身相許》楊一展專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊一展主演大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

楊一展觀察到教授幾乎將所有生命都奉獻給醫學中心，唯一的休閒欲望竟是賞鳥與攝影，生活節奏單純而強大，儘管他很想與教授進一步交流，但教授驚人的忙碌程度，讓兩人能碰面的時間少之又少，原本約好一起去賞鳥的計畫也遺憾未能成行。

▲▼大愛劇《以身相許》楊一展專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊一展主演大愛劇《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

楊一展坦言，在拍攝過程中，他不斷嘗試縮短彼此的距離感，透過對細節的模仿與生活方式的共感「很努力想變成他」。這份敬意不僅是為了演活一個角色，更是在學習一種將生命奉獻給更高目標的精神。

▲▼大愛劇《以身相許》楊一展(左)、楊銘威專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊一展與楊銘威一同演出《以身相許》。（圖／記者李毓康攝）

而楊一展為了完美詮釋角色，在拍攝期間展現了極致的自律與瘋狂意志，一度狠甩8公斤，讓體脂降到7。他坦言當時天天處於挨餓狀態，放飯時別人吃便當，他只能默默啃茶葉蛋、配無糖豆漿，看著滿桌美食卻不能動口，導致肌肉量慘掉。

▲▼ TAFAD GALA纖光盛宴 -楊一展。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊一展。（圖／記者黃克翔攝）

不過，楊一展偶爾會有放縱的時候，不時會偷偷吃麵包解饞，完食後會立刻瘋狂騎車消耗熱量。如今戲已殺青，他正積極透過重訓補回肌肉，體重也從73公斤回升至83公斤。

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楊一展以身相許

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