張凌赫舅甥決裂戲「真挨108鞭」！　嚴屹寬揭「拍到虛脫」背後辛酸

記者田暐瑋／綜合報導

張凌赫、田曦薇主演的古裝愛情劇《逐玉》自開播以來熱度狂飆，劇中飾演謝征舅舅「魏嚴」的資深男星嚴屹寬受訪時透露，其中謝征挨鞭和舅舅斷絕關係的橋段，實際上張凌赫真的挨了108鞭，讓主持人相當驚訝。

嚴屹寬透露拍攝《逐玉》時，其中一段是魏嚴要對謝征施以鞭刑，為了追求真實效果，兩人是「真鞭上陣」，嚴屹寬真的揮鞭108次，張凌赫承受鞭打後，要做出相應的痛苦反應，這一過程耗時一整天，嚴屹寬強調，雖然鞭打是技術性配合，但仍需精確契合張凌赫的呼吸與肢體反應，以呈現出角色之間複雜的情感。

▲張凌赫拍戲真挨打。（圖／翻攝自微博）



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也因為這場戲為了進行多角度拍攝，拍攝整天下來讓兩人筋疲力盡，也令一旁的主持人佩服不已。對於張凌赫近日遭嘲諷是粉底液將軍，嚴屹寬表示，無論外界的質疑如何，這都是成長的一部分，鼓勵張凌赫要坦然接受挑戰，並努力超越自我，「有質疑就代表受到關注。」

隨著事件的發酵，網友們對張凌赫的敬業精神表示讚賞，許多人在社交平台上留言，「這麼高光的場面不拍個花絮放出來嗎？」另有粉絲心疼，「所有的罵名全都背負在張凌赫一個人身上，他真的太冤了！」

▲張凌赫拍戲真挨打。（圖／翻攝自微博）