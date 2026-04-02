《宮》紅遍亞洲！尹恩惠曾失落「不再受邀時尚秀」：10年沒買精品了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女演員尹恩惠過去以戲劇《宮》、《咖啡王子一號店》紅遍亞洲，出席過各大時尚場合，當年廣告代言接到手軟，是家喻戶曉的大咖女星。她近年來戲劇作品較少，透過頻道與粉絲分享日常，最新一則影片裡，觀眾來信透露自己會不自覺與別人比較生活，她坦言自己曾經有類似的低落心情，當發現自己不再受邀時尚秀時，會感到遺憾「我以前也去過那種場合，確實也有過跟別人比較的心情」，但後來逐漸看開，不再追求功名、光鮮亮麗的生活，甚至長達10年沒買過精品，以自身經驗開導粉絲，高EQ態度掀熱議。

▲尹恩惠收到觀眾來信，以自身經驗告訴對方如何調適心情。（圖／翻攝自尹恩惠YouTube）

尹恩惠透過頻道與粉絲交流，其中一名觀眾來信透露自己在滑社群網站時，會羨慕別人去旅遊、過得很好，覺得自己太平凡而導致自卑，希望尹恩惠可以給予建議。尹恩惠聽到後，以自身例子回覆，「我以前很活躍的時候，像是巴黎時尚秀、紐約時尚秀等等，我真的收到很多邀請，但某瞬間起，像最近社群網站很常貼出那些秀的貼文，我就心想『啊，我以前也去過那個品牌活動』、『我以前也是那樣的』，確實也會有這樣的情緒。」

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▲▼ 尹恩惠看到別人出席自己曾受邀的時尚秀，自己卻不再受邀了，坦言確實會失落。（圖／翻攝自尹恩惠YouTube）



每當有這樣的情緒，尹恩惠就會覺得自己看起來很渺小，「我覺得我好像沒什麼影響力，然後會很懷念那個時期，那些情緒導致我變得憂鬱」，活躍度不如以往，確實讓她失落，但某一天負面情緒突然就消失了，「我告訴自己『不要再記著以前的事情了』，現在的現實生活中有很多讓我感謝的事情，還有那時候活動時無法享受到的閒暇時光，我愛著我自己，我也很享受現在的生活，也更自由了！」

▲尹恩惠轉念後過得更開心，甚至長達10年沒買精品。（圖／翻攝自尹恩惠YouTube）



尹恩惠分享現階段的人生哲學，「當時無法感受到的感謝，到了之後都一個個感受到了」，轉念把那些羨慕的事情變成「人生必做清單」，將其轉化成為了自己的投資，她緊接著說：「我大概已經10年來沒買過精品或很貴的東西了，但我也不會因此覺得更不幸福或是更自卑。」同時她也強調「不代表精品沒用，也許對某些人來說，它就是一個很大的幸福，但如果一直跟別人比較生活，我覺得不太好。」

尹恩惠的言論曝光後掀起熱議，許多網友都吃驚「沒想到她沒再買精品」、「還以為明星都有華麗光環」、「又學到一堂人生課題了」。