三上悠亞「中空現身台中彩虹眷村」！衣服拉成一字領…香肩外露全被拍

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣女神三上悠亞2023年8月宣布引退AV界後，2025年底證實加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，令許多台灣粉絲又驚又喜。近日格外引起討論的是，她上傳了一系列在台中彩虹眷村的照片，至今已吸引5.7萬人按讚！

▲三上悠亞去台中逛彩虹眷村。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



照片中，可以看到三上悠亞放下一頭長髮，身穿灰綠色上衣，相當映襯白皙肌膚之外，斜肩設計也襯托出她性感的肩頸線條，短版中空剪裁則是若隱若現出纖細腰身。

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▲三上悠亞把斜肩拉成一字領。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



三上悠亞的下半身則搭配了一件白色高腰牛仔褲，隨興又不失性感，即使只配球鞋，依然不影響整體比例。在路邊取景的她完全沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，顯得格外親民。

▲三上悠亞完全沒有偽裝。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



事實上，三上悠亞曾以「限定啦啦隊」身分，短暫加入夢想家應援，到了後來，她直接以正式啦啦隊員之姿加入夢想家。對於選擇「25號」為啦啦隊背號，她解釋是取其日文諧音「開心的笑」，希望帶給大家開心的笑容。