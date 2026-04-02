李多慧IG破200萬追蹤「登啦啦隊第一」！謙虛認擁20代言　鬆口真實收入狀況

記者孟育民／台北報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣持續飆升，今（2）日出席壽司品牌代言活動，現場展現滿滿活力。她來台發展邁入第3年，代言與合作邀約不斷，社群聲量同樣亮眼，Instagram粉絲數更在今日正式突破200萬大關，超越同隊的林襄（182.4萬），也領先同樣在台發展的李珠珢（約130萬），成為首位達成此里程碑的韓籍與台灣啦啦隊女神。

▲李多慧出席壽司代言記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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對於粉絲數突破新高，李多慧開心表達感謝，並透露未來希望能舉辦粉絲見面會，與支持她的粉絲近距離互動。談到來台後接連不斷的代言邀約，李多慧笑說記不清數量，「太多了，好像有20個左右。」至於被封為「啦啦隊第一」，她則露出害羞表情，甜笑說：「謝謝，有點不好意思。」

▲李多慧在台人氣居高不下。（圖／記者林敬旻攝）

此外，李多慧坦言目前確實有賺錢，但沒有大家想像中多，談到未來規劃，她也表示一直有在考慮在台灣買房，「一直都很想買，但真的很貴。」她透露自己其實已經看過房子，對於地點則抱持開放態度，「台北很好，但台中、台南也很不錯，所以還在想。」至於購屋前的計畫，她笑說會先買車，「應該會先買露營車，預算大概70萬。」李多慧更自信滿滿表示自己駕駛技術很好，「我開車很厲害，是又安全又快的那種。」



