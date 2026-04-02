周華健驚現花博「擺攤開唱」！　金曲連飆掀回憶殺

▲周華健快閃花博開唱。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

「國民歌王」周華健於3月27日晚上驚喜現身臺北圓山花博，以一場街頭「擺攤式」快閃演唱會他接連帶來〈Street of London＋親親我的寶貝〉、〈明天我要嫁給你〉、〈少年〉、〈花心〉及〈蕾絲花邊〉（粵語版）等經典作品，最後更首度演唱即將於4月底上架的全新單曲〈那一夜〉，他曾在社群坦言懷念過去一把吉他就能唱歌的純粹時光，這次選擇走上街頭，與隨機路過的人共享音樂，也正是希望找回最初的感動， 「如果能藉由幾首歌分享快樂，那更是無價之寶！」

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▲周華健接連演唱多首經典歌曲。（圖／滾石唱片提供）



周華健表示音樂最動人的時刻，往往來自最簡單的狀態，「幾個朋友圍在一起，拿起吉他唱首歌，效果反而更好。」他回憶學生時期在餐廳駐唱的經驗，認為面對面演出、甚至能自在犯錯的氛圍，才是最真實的交流，因此這次刻意降低舞台規模，僅以吉他為核心，搭配簡單編制，讓觀眾無論是駐足或偶然經過，都能自然參與其中。

面對街頭演出，他直言還是會緊張，甚至現場仍會忘詞，以「啦啦啦」帶過，他笑說：「其實開場就先跟大家報備，既然不是大型演唱就可以有點特色，譬如可以『忘詞』。」未料遭自家歌迷笑喊：「反正小巨蛋也會忘詞。」輕鬆幽默的互動，反而讓現場氣氛更加親近。

演出當晚吸引大批民眾駐足，從年輕族群到資深歌迷齊聚一堂，讓周華健十分感動，他分享，在演唱〈明天我要嫁給你〉時，竟有大量男歌迷齊聲合唱，畫面逗趣又溫馨；更有許多歌迷帶著孩子到場，見證橫跨世代的音樂記憶，他感性表示：「有些歌的年紀比你的小孩還大。」至於接下來是否還會有街頭快閃，周華健語帶神秘的表示：「要製造驚喜！所以還請各位多多關注我的自媒體。」