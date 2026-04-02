46歲趙小僑「素顏照超狂」！關濾鏡…0修圖真面目現形 公開5秘訣

記者潘慧中／綜合報導

趙小僑近日在社群網站大方公開46歲的素顏模樣，強調「無修圖、無濾鏡」。她不僅分享了平日維持穩定情緒與保養的心法，更感性表示到了一個年紀，只求能在不需要任何修圖軟體之下，還能維持一個「連自己看到都會愛上自己」的狀態，引發廣大女性網友共鳴。

▲趙小僑大方公開素顏照。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）



趙小僑在貼文中坦言，要維持目前的良好狀態，除了日常的防曬、按摩與保濕滋潤等外部保養，內在的調整也至關重要，而透過「飲控」與「健身」就能維持穩定情緒。

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▲趙小僑透露這些照片無修圖也無濾鏡。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）



從自拍照中，可以看到趙小僑的肌膚狀態維持得極其優異。在近距離且無濾鏡的鏡頭下，她的膚質呈現出健康自然的透亮感，雙頰與額頭散發出細緻的光澤，幾乎看不見明顯的毛孔或瑕疵。

▲趙小僑完妝模樣。（圖／翻攝自Instagram／chao_hsiao_chiao）



看著鏡子裡的自己狀態一天比一天好，趙小僑直言這讓她覺得更有自信了，「到了一個年紀，真的不求什麼，只求不需要任何修圖軟體之下，還可以是那個自己看到都會愛上自己的狀態。」