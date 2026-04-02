迪麗熱巴虐戀！強扒小8歲陳飛宇外衣　私下「近視600度」洩反差萌

記者黃庠棻／台北報導

由迪麗熱巴、陳飛宇領銜主演的Disney+ 奇幻古裝劇《白日提燈》，自3 月28日開播以來橫掃各大榜單，不僅穩坐Disney+收視冠軍，騰訊站內熱度值更火速突破27,000大關，相關話題在各大社群平台總播放量已突破50億次，成為近期現象級的爆款劇作。

▲《白日提燈》由迪麗熱巴、陳飛宇主演。（圖／Disney+提供）

兩人劇中跨越陰陽兩界的「人鬼虐戀」火花四射，迪麗熱巴飾演的鬼王「賀思慕」因治療需求，頻頻「強扒」少年將軍陳飛宇的衣服觀察傷勢，大膽情節讓粉絲大飽眼福，話題標籤「#賀思慕強扒段胥衣服」更是一舉衝上微博熱搜。

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▲《白日提燈》由迪麗熱巴、陳飛宇主演。（圖／Disney+提供）



演技封神！迪麗熱巴「由笑轉淚」特寫 詮釋400年孤寂鬼王

迪麗熱巴在《白日提燈》中再次展現教科書級演技，她所飾演的鬼王賀思慕因天生缺乏五感，始終無法體會活著的溫度，直到遇見陳飛宇飾演的將軍「段胥」並與之交換觸感。

▲迪麗熱巴、陳飛宇主演的《白日提燈》自開播以來橫掃各大榜單。（圖／Disney+提供）

劇中一段迪麗熱巴首次感受雨滴、捧雨時由欣喜轉為感傷落淚的特寫鏡頭，完美演繹出看透生死卻又眷戀人間的細膩情感，讓網友激動直呼「這就是心中活了400年該有的鬼王模樣！」

▲迪麗熱巴、陳飛宇主演的《白日提燈》自開播以來橫掃各大榜單。（圖／Disney+提供）



段小狐狸狂撩鬼王！ 鋼鐵直男陳飛宇真誠表白甜度爆表

劇中，陳飛宇飾演的段胥驍勇善戰卻深情不渝，多次被賀思慕拯救後更深深愛上對方，各種霸氣告白如「我的人，誰也別想隨意帶走」、「既然來了，就休想從我的人生中全身而退」，讓高冷的鬼王也難掩動搖，傲嬌回應「段小狐狸，保護好你的命」，兩人滿溢的CP感讓粉絲邊看邊尖叫。

▲迪麗熱巴、陳飛宇主演的《白日提燈》自開播以來橫掃各大榜單。（圖／Disney+提供）

在最新的高潮劇情中，失去法力的賀思慕突遭手下方昌（邵偉桐飾）反叛偷襲，苦戰至最後一刻才總算逆轉勝，段胥也前來救援治療。這場集結超爽快動作戲與英雄救美的甜蜜橋段，更被譽為近年最不可錯過的古裝名場面。



直播互動笑料百出！ 迪麗熱巴驚爆「近視600度」拍戲看不清？

戲外兩人的互動同樣精彩。在近期宣傳直播中，迪麗熱巴幽默跟上AI洗腦短片「雪山救狐狸」的熱梗，現場改台詞勸說陳飛宇「路上的狐狸與醬板鴨都不能救」，逗趣反應笑翻全網。另有迪麗熱巴穿上戲服與陳飛宇重現經典橋段，引起現場粉絲瘋狂尖叫。

▲迪麗熱巴、陳飛宇主演的《白日提燈》自開播以來橫掃各大榜單。（圖／Disney+提供）



當兩人討論「最想交換什麼五感」時，陳飛宇直言想體驗迪麗熱巴靈敏的嗅覺。沒想到迪麗熱巴竟神回「不如買一送一，再送你我的近視眼！」嚇得陳飛宇愣住追問「所以妳拍戲時都沒看清過我嗎？」據了解，迪麗熱巴近視高達600度，她表示拿下眼鏡後幾乎看不見東西，但她依舊敬業完成每一次表演。而這段意外的近視插曲，也見證了兩人的好交情。

▲迪麗熱巴、陳飛宇主演的《白日提燈》自開播以來橫掃各大榜單。（圖／Disney+提供）



目前《白日提燈》已在 Disney+ 熱播中。此外，Disney+ 後續還有白鹿、承磊主演的復仇爽劇《莫離》，以及楊洋化身「南俠」展昭的《雨霖鈴》即將強勢接力，古裝劇迷絕對不能錯過。