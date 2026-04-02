馮德倫最常出沒台灣2地點！　自曝超愛台灣小吃：排隊也甘願

▲ 馮德倫睽違26重返華語樂壇，推出新歌《屢戰屢敗又怎樣》。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

港星馮德倫籌備多年的動畫作品《Bucket Man》，日前於亞洲潮流盛事 ComplexCon 2026 首度釋出預告，引發外界關注。為了推廣這個親手打造的IP，他暌違26年重返華語樂壇，親自演唱宣傳曲〈屢戰屢敗又怎樣〉，並登上Hit Fm聯播網《OH夜DJ》魏如萱節目宣傳新作與動畫計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 馮德倫接受魏如萱專訪。（圖／Hit Fm聯播網提供）



主持人魏如萱坦言，這是她首次近距離見到馮德倫本人，過去只能在螢幕上看到「2D版本」，如今本尊現身讓她直呼相當緊張，甚至形容對方「非常立體」。馮德倫則笑說，發現台灣民眾看到他時反應都相當有趣，常有人一時緊張，還曾有民眾在咖啡店認出他時，直接喊成「馮德倫」，並特別把重音放在「德」字，讓他感到相當好奇，對此魏如萱打趣回應，可能是因為他太帥，讓人一時反應失常。

魏如萱也問馮德倫是否很常在台灣被認出來？馮德倫笑說，工作之餘，他個人行程也會來台灣，最熟的地點就是三創跟光華商場，笑稱自己私下就是個宅男，馮德倫分享他很喜歡路邊攤跟小吃，像是甜不辣跟肉圓，他還強調自己喜歡吃「蒸的肉圓」，喜歡程度是到了就算肉圓剛賣完，需要花時間等老闆把下一批肉圓蒸好，他都願意排隊等候，「因為非常好吃！」

