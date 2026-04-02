《玩很大》突PO重要公告！「怒壓紅字」76字揭穿惡劣騙局：切勿上當

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》官方帳號1日突然發布重要公告，針對網路上流傳的招募訊息做出澄清。官方嚴正指出，近期出現以個人名義對外進行招募工作人員等行為，均屬不實資訊，提醒廣大粉絲切勿上當受騙，引發外界高度關注。

▲《綜藝玩很大》突PO重要公告！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



可以看到不實截圖的訊息以「想親身體驗大型綜藝節目的拍攝現場嗎」為口號，招募場勘及隨行支援人員，並聲稱無經驗也OK，「30歲以上、細心女生優先」，工作內容包含協助現場動線規劃、簡單行政及配合臨時任務，甚至開出「時薪300元並附餐」的條件，並提供Google表單連結要求填寫個人資料。

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▲《玩很大》播出超過10年，依然擁有高人氣。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



對此，《綜藝玩很大》官方帳號迅速發布標註「重要公告」的貼文駁斥，「近日綜藝玩很大絕無以個人名義，對外進行招募工讀生等行為」。官方更在冒名招募的截圖上壓印醒目的「不實資訊」紅色大字，以此自清並提醒民眾這類招募訊息並非出自官方管道。

公告中明確提醒，若看到「非」玩很大粉絲官方帳號發布的招募訊息，均屬於詐騙行為，呼籲民眾「切勿上當」。官方強調，對於招募事宜若有任何疑問，都可以直接向《綜藝玩很大》官方粉絲團的小編進行詢問與確認。