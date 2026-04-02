串流收視週榜／《逐玉》太夯！張凌赫、田曦薇4舊劇登熱門　柳演錫新劇神了

記者陳芊秀／綜合報導

3月台灣串流劇王首推陸劇《逐玉》，除了幾乎整個月都持續橫掃3平台收視第一，男女主角張凌赫、田曦薇演出的舊作也都重返收視榜，成為近年少見的追劇現象。而韓星柳演錫主演《神與律師事務所》收視率再創新高。

《逐玉》收視時數累積破億！連3周全球榜

陸劇《逐玉》持續刷新陸劇在海外串流平台的歷史紀錄。根據Netflix 最新公佈的全球週榜（3/23-3/29）顯示，該劇以170萬次觀看次數，登上全球非英語節目週榜第5名，並寫下連續3週進榜的史無前例紀錄，上線不到一個月觀看時數破億，觀看數達540萬次。在台灣也是iQIYI、Netflix、WeTV的冠軍劇。

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▲《逐玉》連續3周登Netflix非英語節目全球週榜。（圖／Netflix）

張凌赫、田曦薇4舊劇重登熱門

此外，張凌赫、田曦薇的人氣再度向上攀升，在iQIYI最新公佈的週榜中，他與徐若晗主演的現代劇《愛你》、與虞書欣合作的 《雲之羽》以及搭檔白鹿的《寧安如夢》全數重返熱門榜單。而田曦薇打開知名度的代表作《卿卿日常》除了正在台灣的電視頻道播出，也重返串流熱門榜，這種「新劇帶動舊劇」的連動效應近年來相當少見，也顯示台灣觀眾對兩位演員的喜愛。

▲張凌赫、田曦薇4舊劇重返iQIYI熱門。（圖／翻攝自微博）

收視神成長！《神與律師事務所》

韓劇《神與律師事務所》描述意外能看見鬼魂的律師「申以朗」，經常被不同鬼魂附身，也因此為亡者在法庭發聲。該劇由人氣男星柳演錫主演，劇情走輕鬆詼諧風格，每週都在刷新收視率，最新第6集收視率更達10%，柳演錫演技更是收視功臣。

▲《神與律師事務所》收視創新高。（圖／翻攝自韓網）

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《動物方城市2》連3周冠軍

▲Disney+收視前3強（3/23-3/29，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《權慾之巔》霸榜2周

▲friDay影音收視週榜（3/23-3/29）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》南韓收視創新高

▲Hami Video收視週榜（3/23-3/29）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《逐玉》連3週冠軍、短劇第一《焚冰以火》

▲iQIYI收視週榜（3/23-3/29）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（3/23-3/29）。（圖／iQIYI提供）



LINE TV／日本大河劇《豐臣兄弟》重返榜一

▲LINE TV收視週榜（3/23-3/29）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《捍衛任務：復仇芭蕾》奪冠

▲MyVideo收視週榜（3/23-3/29）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《逐玉》台灣連3週第一

▲Netflix收視週榜（3/23-3/29）。（圖／Netflix）

公視+／《也好吃》重回冠軍

▲公視+收視週榜（3/23-3/29）。（圖／公視+提供）