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柯震東嗆張軒睿「我老闆太子爺！」　《乩身》跨界合作《泥娃娃》

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由管偉傑、賴俊羽執導，洪偉才、莊淳淳監製，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

今（2）日，Netflix特別釋出兩支跨界聯動特別版預告，以「韓大師出手，什麼鬼都沒有」為核心概念，找來兩大鬼片角色夢幻同框對決，打造前所未見的「驅魔宇宙交會」話題。由柯震東飾演的三太子乩身韓杰，這次分別對上《鬼才之道》中由張榕容飾演的凱薩琳，以及《泥娃娃》中張軒睿飾演的通靈驅魔人阿生。

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▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

《泥娃娃》的特別篇預告裡，由通靈驅魔人阿生（張軒睿飾）開場，帶出濃厚的民俗靈異氣息。不過當韓杰出場時，卻幽默地問阿生「你是by case？還是領月薪？」阿生似乎還沒領悟過來說道「我是算鐘點費的。」阿生以好友的姿態勸韓杰應該與老闆爭取薪水，但韓杰卻無奈回覆「白痴喔，我老闆太子爺耶。」

▲《乩身》柯震東與張軒睿、張榕容跨界合作。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》柯震東與張軒睿、張榕容跨界合作。（圖／Netflix提供）

而在《鬼才之道》的特別篇預告中，畫面一開場便營造出強烈的詭譎氛圍，大家熟知的飯店長廊。由柯震東扮演的韓杰突然出現「我忍你很久了，我是來打鬼的。」原先凱薩琳（張榕容飾）以為韓杰是要來要簽名的，但聽到此話她顯得驚慌失措，韓杰以近乎從容甚至帶點輕鬆的姿態拿出乾坤圈，原本瀰漫的陰氣與恐懼在瞬間被瓦解。

▲《乩身》柯震東與張軒睿、張榕容跨界合作。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》柯震東與張軒睿、張榕容跨界合作。（圖／Netflix提供）

此次跨作品合作不僅打破影集與電影之間的界線，也將台灣宮廟文化中的乩身信仰與現代鬼片元素進行創意融合，透過「讓鬼消失」的視覺語言，放大《乩身》的世界觀設定與角色能力，成功創造高度討論話題。

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

談到這次特別版預告的創意概念，柯震東表示「一開始聽到這個概念的時候就覺得很有趣也很期待，能集結不同作品的角色，有種跨宇宙合作的感覺，蠻期待在拍攝時能跟他們碰撞出什麼不一樣的火花。」

在拍攝時，柯震東也分享跟張軒睿、張榕容拍攝的心得「這次算是第一次跟他們兩位合作，跟軒睿拍片蠻有趣的是，我們的角色設定都是打鬼，但不論是個性還是角色目的都很不一樣，合體有一種聯合打怪的感覺，有了夥伴可以一起面對；導演在拍攝過程讓我們互動中二一點也讓整個過程變好玩了。榕容姐的氣場很強，她一進入角色狀態之後，我也會不自覺被她帶進電影故事裡的世界觀，讓我更能進入韓杰的打鬼狀態，很過癮！」

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

首次以《泥娃娃》通靈驅魔人阿生角色參與聯動的張軒睿則表示「之前有聽說《乩身》這部影集，就曾經想過如果有機會互動應該會很有趣，沒想到這麼巧就實現了。『韓大師出手 什麼鬼都沒有』這個頭銜很派，蠻好奇他多會收鬼、多會打，到底有多強？也希望我們強強聯手，可以給兩部戲的觀眾帶來有趣的想像。而且在現場拍攝時，場景還原得跟《泥娃娃》一模一樣，我能很熟悉地跟柯震東介紹整個陳設，好像當了一回旭川家的導遊。」

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

而張榕容在本次合作將《鬼才之道》的凱薩琳再演了一遍，她分享「我覺得這個企劃的概念非常可愛，可以結合多部不同類型的內容結合在一起，有一種在拍復仇者聯盟的感覺，而且可以再一次扮演凱薩琳也讓我覺得很興奮，好像角色又復活了一回。我其實一直都認識柯震東，但這次是第一次真正合作，可以邀請他到我的走廊，覺得很新奇，同時我也可以進入《乩身》的世界，成為了幫助韓杰贖罪的一員。」

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

《乩身》透過這次兩支特別版預告，不僅展現角色魅力與動作爽感，更成功以跨界聯動擴展敘事邊界，進一步鞏固「東方驅魔神探」的定位。柯震東分享說「我覺得從這兩支特別預告裡，可以搶先看到韓杰比較輕鬆、幽默的一面。雖然都在打鬼，但遇到不同對手或夥伴，韓杰會有不同的面向，大家可以期待一下囉！」

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

先前體驗過《乩身》首兩集的張軒睿也說「之前在大螢幕欣賞《乩身》前兩集時看得很興奮，因為我自己對道教以及宗廟文化是很有興趣的，宗廟文化被以一部完整又有趣的故事來呈現，還結合了大量特效與拳拳到肉的動作場面，讓每個角色都很真實立體，滿期待後續的故事發展。」張榕容說：「我很喜歡《乩身》的前兩集，很緊張、快節奏，同時又不讓人覺得太有壓力跟害怕，是可以感受到刺激跟溫馨的人鬼情未了。」

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》在2日上線。（圖／Netflix提供）

Netflix原創奇幻動作影集《乩身》，劇情講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。

隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？

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乩身柯震東王柏傑薛仕凌陳姸霏楊銘威陳以文

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