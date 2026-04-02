夏于喬難得公開「明顯孕肚照」！真實身材全被拍：接過最困難的角色

記者潘慧中／綜合報導

夏于喬2019年結婚，時隔6年，她2025年底驚喜宣布懷孕，圈內好友和粉絲都很替她開心。最近格外掀起討論的是，她難得分享了孕肚明顯隆起的全身照，「接下來準備迎接新生命的到來了。」

▲夏于喬難得曝光懷孕全身照。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



照片中，可以看到夏于喬穿著淺色襯衫式洋裝，包覆出她隆起的孕肚，下襬是俏麗的蛋糕裙設計，配上她露出燦笑比ya的模樣，看起來格外甜美。

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除此之外，夏于喬2日在貼文中坦言，近期參與的兩部作品都正式殺青了，「幾乎紀錄了我整個孕程啊！」對此她有感而發地說，自從懷孕後，深刻感受到身為演員的心境出現了巨大變化，原本獨自品嚐這份轉變，沒想到導演昨晚一番溫暖的話語深深感動了她，「這種被發現與被了解的心情真是令人開心啊！很感謝，我會好好珍藏在心中的。」

▲▼夏于喬2019年嫁給導演林書宇。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



隨著作品告一段落，夏于喬表示接下來的日子將同時準備新角色並迎接新生命的到來。她幽默形容即將上任的「母親」一角是接過最困難的角色，難度高到無法重來、沒有替身，且聽說會讓人累到不行，「看來接下來我只能邊學邊演了，希望我可以慢慢上手，一步一步，把這個角色演好。」