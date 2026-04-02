黃莑茗認分手盧以恩！　陷低潮吐「孤獨心聲」

▲ 黃莑茗為影集打造插曲。（圖／種子音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

AcQUA源少年隊長黃莑茗為影集《向流星許願的我們》量身打造兩首插曲〈我在這荒蕪的世界裡奔跑可你不在〉及〈聽我說〉，提到創作靈感來源，黃莑茗直言：「生活是我唯一的素材庫。」他認為真正深刻的情緒會自然留下，並在某個時刻轉化為旋律與文字，去年從台南徒步回台北的經歷，也讓他更學會觀察那些微小卻真實的感受，並累積成創作養分。

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▲ 黃莑茗去年從台南徒步回台北累積創作養分。（圖／種子音樂提供）



黃莑茗表示〈我在這荒蕪的世界裡奔跑可你不在〉記錄了自己幾年前的一段低潮時期，「那是一種即使身處美景，卻仍感到格格不入的抽離感。」歌曲中「孤獨」的意象，腦海裡浮現的是一望無際的花蓮海岸線，「那種孤獨並不是孤身一人，而是當你發現，身邊即使有人陪伴，內心的那條路卻始終只有自己一個人在走，是一種來自靈魂深處的荒涼。」

〈聽我說〉則像是一場對遺憾的整理，歌曲初期帶著「後悔」的底色，描繪一段夥伴關係結束後說不出口的心情，他透露從「後悔」走向現在的版本，關鍵來自心境的轉變，「與其沉溺於遺憾，不如把它變成一種對未來的提醒。」他也提到一句反覆修正多次的歌詞：「聽我說關於你，從不三心二意，是肯定句。」這不僅是對他人的告白，更像是對迷惘時的自己，下的一個堅定斷言。

