2AM趙權消失螢光幕鼻酸真相！「母截肢、父罹癌」　他苦撐錄影暈倒

記者田暐瑋／綜合報導

南韓美聲團體2AM成員趙權2020年退伍後，積極在演藝圈內活動，近年來活動減少，令粉絲相當憂心，不過他在節目中首度公開箇中原因，讓人心疼不已。

趙權1日於YouTube頻道「순풍 선우용여」公開影片，和82歲的演員宣佑瑤對談，兩人在綜藝節目《세바퀴》中長期合作，建立了深厚的情誼，當天趙權公開一直藏在心裡的祕密，「當我在當兵時，媽媽得了黑色素瘤，結果不得不截肢（腿部）。」接著又說：「爸爸去年做了4次手術，得了直腸癌。」

▲2AM趙權。（圖／翻攝自2AM趙權IG）



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由於是獨子，趙權表示：「媽媽一個人照顧病人（爸爸）非常辛苦，所以我有空的時候就一直來回跑。」坦承這也是他活動減少的原因，且自己的健康狀況也不佳，「我有低血壓，血糖也很低，會突然出汗，就像淋了雨一樣。」有時候上廁所會暈倒。

宣佑瑤聽了心疼不已，安慰趙權說：「首先你要好好照顧自己的身體，因為你的身體就是你的財產。你我都是，身體是財產。」也對照顧生病父母的趙權感到驕傲，但也建議：「你不能讓媽媽和爸爸知道你給他們錢，因為那是理所當然的，這些都是應該做的，將來這些都會變成存款，回到你身邊。」

▲2AM趙權。（圖／翻攝自2AM趙權IG）