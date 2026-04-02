ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤大解放！「背後只剩兩條線」
家樂福改名走入歷史！
黃曉明帶兒騎車違法！發文認錯
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李道瑜 郭書瑤 張震 謝和弦 曾沛慈 魏如萱 黃曉明 朱孝天

把昆凌寵成公主！周杰倫把古堡「變童話故事」史詩級婚禮現場曝

 
 記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）推出睽違近4年的新專輯《太陽之子》，新歌〈I Do〉MV在周杰倫官方YouTube曝光，粉絲不僅看到充滿儀式感的求婚影片，還有婚禮的派對盛況，甜蜜指數爆表，周董說：「過了這麼久，終於把這段屬於自己的回憶和你們分享。」

▲▼周杰倫〈I Do〉。（圖／杰威爾提供）▲▼周杰倫〈I Do〉。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫在〈I Do〉也公布浪漫的婚禮派對。（圖／杰威爾提供、翻攝周杰倫YouTube）

▲▼周杰倫〈I Do〉MV曝光求婚畫面。（圖／翻攝周杰倫YouTube）

周杰倫知道很多粉絲在婚禮上都會唱〈告白氣球〉，會寫〈I Do〉，是因為他希望除了〈告白氣球〉這首歌之外，還有其他首甜蜜的歌曲可以在婚禮上播放，讓大家在婚禮上可以唱新歌，同時他也萌生了把之前求婚影片放進MV裡的構想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而MV中驚喜的不只是這段求婚影片，還有婚禮派對的盛況，像是馬車將新人載到古堡現場的夢幻場景，當時古堡裡美輪美奐的佈置宛如讓人進入童話世界，每一個房間都有一個主題，像是「愛麗絲夢遊奇境」、「芭蕾女伶」、「卓別林」等鮮明有趣的主題，在在讓新人與賓客都留下難忘的回憶。

▲▼周杰倫〈I Do〉。（圖／杰威爾提供）

▼周杰倫婚禮派對魔幻又有童話感。（圖／杰威爾提供）

▲▼周杰倫〈I Do〉。（圖／杰威爾提供）

抒情電子搖滾曲風的〈I Do〉，歌詞描述從海邊的初見湧現了「早遇見 我們一定提早相戀」的感慨，到紅毯上的誓言，「妳的無名指上有我承諾的永遠」，還有歌詞中提到的「我告白 紅著臉 的那一天」，隨著時間推進，變成多年後回頭看仍然會微笑的紀念。

▲▼周杰倫〈I Do〉。（圖／杰威爾提供）

▲▼周杰倫〈I Do〉。（圖／杰威爾提供）

▲▼周杰倫〈I Do〉。（圖／杰威爾提供）

方文山的歌詞洋溢幸福，他說：「杰倫是影像思維，他一開始就說要寫一首求婚的歌曲。走紅毯的感覺，有求婚的甜蜜、歡樂，甚至閃一些回憶。杰倫先構築一個畫面感給我，我用文字把杰倫的畫面感還原，變成一個故事的場景。」方文山的歌詞傳達了婚禮的甜蜜、溫馨與浪漫，還有交換戒指閃進腦海的回憶，與周杰倫抒情搖滾的曲風，建構出浪漫愛情最美的模樣。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周杰倫

推薦閱讀

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

11小時前

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

10小時前

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

12小時前

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

13小時前

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

15小時前

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

14小時前

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

13小時前

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

1小時前

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

15小時前

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

12小時前

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

4/4 16:25

熱門影音

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」
SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1
大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉
台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！

台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！
T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳

T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳
蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」

蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧

江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧
范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽

范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽
周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！

周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！
李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩

李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩
曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST

曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST
小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

看更多

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前20

張凌赫遭圍堵現場曝！女粉擋車狂嗆「我有病」　工作室怒發聲明

37分鐘前20

喬任梁離世10年心痛真相！父首發聲：死前1天身體發硬　房內漆黑全是藥

1小時前2

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

1小時前22

陳珮騏怒了！名字遭誤認「柯文哲妻子陳佩琪」被罵　氣炸：文盲嗎？

2小時前32

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前23

草爺揭密：城隍爺是我乾爹！　曾遇「不乾淨東西糾纏」不吃不喝

2小時前1

4月6日星座運勢／天秤座享受浪漫　魔羯桃花陸續來

3小時前1

唐綺陽運勢／金牛能吸引到理想型！處女「桃花多到難以抉擇」

10小時前730

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

11小時前32

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」
    11小時前2610
  2. 金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚
    10小時前1430
  3. 郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了
    12小時前3012
  4. 獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「一排粉絲1樓墜到B1」
    13小時前283
  5. 《陽光女子合唱團》稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲
    15小時前4433
  6. 曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？謝和弦妻鬆口1條件
    14小時前164
  7. 黃曉明帶9歲兒騎車違法！發文認錯主動接受處罰
    13小時前148
  8. 《變裝皇后秀》緊急喊卡！27歲皇后Misua猝逝
    1小時前1
  9. 麻豆女優不怕失業！SWAG招手
    15小時前189
  10. SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷
    2小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合