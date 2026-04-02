把昆凌寵成公主！周杰倫把古堡「變童話故事」史詩級婚禮現場曝

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）推出睽違近4年的新專輯《太陽之子》，新歌〈I Do〉MV在周杰倫官方YouTube曝光，粉絲不僅看到充滿儀式感的求婚影片，還有婚禮的派對盛況，甜蜜指數爆表，周董說：「過了這麼久，終於把這段屬於自己的回憶和你們分享。」

▲周杰倫在〈I Do〉也公布浪漫的婚禮派對。（圖／杰威爾提供、翻攝周杰倫YouTube）



周杰倫知道很多粉絲在婚禮上都會唱〈告白氣球〉，會寫〈I Do〉，是因為他希望除了〈告白氣球〉這首歌之外，還有其他首甜蜜的歌曲可以在婚禮上播放，讓大家在婚禮上可以唱新歌，同時他也萌生了把之前求婚影片放進MV裡的構想。

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而MV中驚喜的不只是這段求婚影片，還有婚禮派對的盛況，像是馬車將新人載到古堡現場的夢幻場景，當時古堡裡美輪美奐的佈置宛如讓人進入童話世界，每一個房間都有一個主題，像是「愛麗絲夢遊奇境」、「芭蕾女伶」、「卓別林」等鮮明有趣的主題，在在讓新人與賓客都留下難忘的回憶。

▲▼周杰倫婚禮派對魔幻又有童話感。（圖／杰威爾提供）

抒情電子搖滾曲風的〈I Do〉，歌詞描述從海邊的初見湧現了「早遇見 我們一定提早相戀」的感慨，到紅毯上的誓言，「妳的無名指上有我承諾的永遠」，還有歌詞中提到的「我告白 紅著臉 的那一天」，隨著時間推進，變成多年後回頭看仍然會微笑的紀念。

方文山的歌詞洋溢幸福，他說：「杰倫是影像思維，他一開始就說要寫一首求婚的歌曲。走紅毯的感覺，有求婚的甜蜜、歡樂，甚至閃一些回憶。杰倫先構築一個畫面感給我，我用文字把杰倫的畫面感還原，變成一個故事的場景。」方文山的歌詞傳達了婚禮的甜蜜、溫馨與浪漫，還有交換戒指閃進腦海的回憶，與周杰倫抒情搖滾的曲風，建構出浪漫愛情最美的模樣。