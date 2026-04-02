訪問／Snow Man想來台開唱！佐久間大介入戲太深　眼神嚇壞成員

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介為宣傳主演電影《舞林殺手》，日前快閃台灣2天1夜會影迷。此行除了與粉絲見面，他抽空接受台灣媒體訪問，字句間全是對粉絲的感謝，直呼「大家都好寵我，不論是我做任何動作，大家都反應很大，因為粉絲更愛台灣了！」坦言成員們一直都有在討論想來台開演唱會，希望夢想有日成真。

▲佐久間大介透露其實Snow Man很想來台灣開唱。（圖／天馬行空提供）



佐久間大介過去學過中文，這次訪台把所有會的單字學以致用，從「演唱會」到「偶像」，還可愛地唸出Snow Man成員名字宮館涼太、向井康二等，逗得在場記者哈哈大笑。而他18年前和前輩嵐（Arashi）一起來台，當時是前輩的舞者，對台灣印象最深刻的就是路上滿滿的機車，「我當時心想，真想試試看在台灣騎機車的感覺！」同時，他也坦言那是自己人生第一次出國，也第一次發現，原來出了日本，台灣也有這麼多熱情的粉絲歌迷，讓他感到相當嚮往，期待自己有一天也可以創造出像前輩這般美好的舞台場景。

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▲佐久間大介演殺手入戲太深，眼神還嚇壞成員。（圖／天馬行空提供）



此次飾演的殺手角色戴亞，佐久間大介熱愛動漫，確實參考了幾部作品，他也笑喊拍攝電影跟演唱會行程忙碌時，最難過的就是「沒有辦法看動漫了」，他自虧不太需要睡覺，但沒有動漫不行。當在準備角色時，佐久間大介也因入戲太深，日常眼神經常變得太兇狠，讓其他Snow Man成員一直忍不住關心「你還好嗎？」

不僅如此，擅長跳舞的佐久間大介，在片中必須演出一個跳舞實力不太好的殺手，這讓他幽默表示「跳不好比跳得好還要難，因為只要有練習就可以跳得好，但是要跳不好就必須保持『不練習』狀態，一稍微練習就會不小心跳太好！」導演內田英治更在拍攝過程中不斷提醒，「你跳太好囉！這個階段的戴亞還不會跳得這麼好！」

▲佐久間大介感謝台灣粉絲的支持。（圖／天馬行空提供）



此外，他也分享到，自己小時候的個性很害羞、怕生，加上雖然很喜歡跳舞，但學習過程中還是有抗拒的時候，這些感受其實都跟主角戴亞的背景很相像，因此在塑造角色上，也加入了許多自己小時候的經驗。他也進一步分享了自己的學舞開端，「我們家有三個兄弟，我排行老二，小時候媽媽一直很希望我們其中有人喜歡跳舞，而剛好我接觸跳舞後非常喜歡，滿足了媽媽的心願，一直以來，家人們也一直很支持我的演藝事業！」

▲佐久間大介下次還想來台灣。（圖／天馬行空提供）



佐久間大介分享續集可能性，「導演也說想拍續集，希望電影在市場上反應很好、大家進戲院支持，反應很好的話，第二季可以催生得出來。」這次以個人身份訪台，他開心喊話：「這是參加活動很開心，希望有機會再來台灣，也希望私底下來台灣旅遊，希望大家再找我來！」《舞林殺手》現已在台上映。