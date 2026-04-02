記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作。近日格外掀起討論的是，她在球場應援時遭遇突發狀況，原本穿著的背心從原本只是一直滑下去，到最後兩條帶子竟然直接鬆開，敬業的臨場反應全被拍了下來。

▲琳妲還沒開始跳舞前的模樣。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



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畫面中可以看到，琳妲身穿紅色的啦啦隊服，在場邊熱情跳舞應援。不料跳到一半，背心一直滑下來，內搭的黑色內衣頻頻露出，更危險的是，背心綁在脖子上的兩條帶子還當場鬆開！

▲▼琳妲發現背心一直滑下去，依然敬業地露出笑容。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



琳妲雖然始終維持笑容與舞蹈動作，但眼神中不免流露出錯愕的神情，顯示出她正努力強裝鎮定，應對這尷尬的瞬間，只能等到最後才發文崩潰直呼：「今天衣服在跟我鬧愚人節！」

▲▼背心帶子最後直接鬆開，嚇得琳妲緊急遮胸。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



由於受到衣服滑落的影響，琳妲坦承應援當下「整個不知道在跳什麼」，讓她心裡有些自責，「對不起下次補回來」，附上大哭的表情符號顯見她的心情。