李若彤帶貨翻車！推銷保健品全造假「地址是修車廠」急發道歉聲明

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星李若彤近日直播帶貨大翻車！她推薦保健品牌「優思益」遭大陸央視踢爆全屬偽造。據央視指出，該品牌宣稱的澳洲地址實為汽車維修廠，其進口背景、品牌故事及國際大獎皆為包裝與編造。事件爆發後，她與同樣曾帶貨該產品的章小蕙於昨日（1）緊急發表道歉聲明，坦承選品錯誤，更宣布無條件全額退款。

▲李若彤直播帶貨翻車。（圖／翻攝自微博）

陸官媒踢爆虛假宣傳

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綜合陸媒報導，保健品牌「澳洲優思益（Youthit）」全屬造假，不僅其位於澳大利亞的地址實為一家汽車維修廠，被踢爆所謂的「進口」身分純屬包裝、品牌故事全是編造，實則大陸境內製造，連國際大獎與專家推薦也分別是靠金錢買斷或僱人演出的行銷手段。然而推薦該產品的名人包括港星李若彤、章小蕙還有多位明星、主播。

李若彤：深感失職與自責

李若彤透過官方帳號「彤享會」發表道歉聲明，坦言在選品期間忽視了產地真實性的核實，屬於嚴重失職並辜負粉絲信任。她宣布即刻啟動「先行售後機制」，凡是在其直播間或櫥窗購買問題產品的用戶，無論購買日期或是否已開封，只要聯繫官方助理辦理，訂單將於當天立刻獲得全額退款。此外，她也表示將加強法律法規學習，並邀請粉絲參與線下選品，確保流程更加透明。

▲李若彤道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

章小蕙承諾負責到底

章小蕙旗下的「玫瑰是玫瑰」帳號亦發布聲明，重申對消費者的負責態度，並已採取法律手段維權，終止與該品牌的所有合作。聲明指出，凡透過其全渠道下單的用戶，可於公告發布起 15 個工作日內聯繫客服，品牌將以「先行賠付」形式，在核實訂單後 7 個工作日內完成退款處理。章小蕙強調，無論品牌方最終方案為何，她都會確保消費者的合法權益得到切實保障，未來將以更嚴苛的標準進行選品監控。

▲章小蕙透過「玫瑰是玫瑰」帳號發聲明。（圖／翻攝自微博）