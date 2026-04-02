TRE成人展改名了！7月連3天重磅登南港　河北彩花、櫻空桃全到齊

記者吳睿慈／台北報導

全台老司機引頸期盼的TRE台北國際成人展，2026年迎來全新升級，主辦2日宣布該活動改名以「2026 TRE台北國際紅人展」登場，預計於7月3日至7月5日在台北南港重磅登場。今年端出地表最強的「AV女優全明星夢幻隊」，集結包含河北彩花、瀨戶環奈、櫻空桃與石川澪等業界最頂尖女神齊聚一堂，準備顛覆粉絲的感官認知，定義今夏最頂級的娛樂體驗。

▲2026 TRE台北國際紅人展7月連3天重磅登場南港。（圖／TRE台北國際紅人展提供）



AV界最強天后的「河北彩花」，今年重磅擔任TRE代言人。由於她長期活躍於各大拍攝與國際活動，檔期始終處於高度飽和狀態。主辦單位歷經長時間跨國協調與多次溝通，最終成功在其緊湊行程中爭取到寶貴檔期，展現了TRE在國際間的高度影響力與肯定。為呼應本次展會特色，代言人河北彩花更將化身為超萌「招財貓」，熱情邀粉絲們一起感受幸福滿滿的氛圍！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲河北彩花以代言人身份參加活動。（圖／TRE台北國際紅人展提供）



對於這次能順利來台，河北彩花開心表示：「真的非常期待能在TRE和台灣的粉絲們見面！知道大家一直以來都很熱情支持我，這次展覽我會準備滿滿的驚喜與福利，請大家一定要來現場找我玩喔！」

另一大焦點則是擁有「神之乳美少女」稱號的白金卡女優櫻空桃。平時作風低調、極度重視私生活且將工作與生活劃分得相當清楚的她，跨國邀請難度極高。在主辦單位多方溝通與協調下，終於促成她跨越距離再度登台，而且櫻空桃每年唯一的台灣活動就只在TRE！她將以大方寵粉的實力，為粉絲帶來滿滿福利與難忘回憶。針對即將再次來台，櫻空桃也甜喊：「這次能在TRE這個專屬的舞台上再次相聚，我一定會拿出最大的誠意好好『寵粉』，為大家留下最難忘的夏日回憶！」

▲櫻空桃今年只會參加TRE台北國際紅人展。（圖／TRE台北國際紅人展提供）



為提供粉絲更近距離、更高互動性的交流空間，本屆展會規模全面升級，女優專屬攤位數量突破歷年紀錄。現場特別打造充滿話題性的大型互動裝置「迴轉招財貓」，結合趣味與儀式感，邀請參觀者一同轉動好運，寓意招人緣、招財氣、迎好運。此外，今年展會更特別規劃「白銀招財女神祝福儀式」，由女優化身幸運女神為現場觀眾送上專屬祝福，將甜蜜互動升級為祈福體驗，為粉絲注入滿滿好運能量。

另外，國際成人展改名為「國際紅人展」，主辦單位TRE解釋，「現下的女神以這次代言人河北彩花為例，早就不是單純的演員，她們是頂流網紅、時尚指標、歌手。改名為『紅人』，是為了告訴大家，我們這裡不只是性感，而更是多重身份的影響力與人氣代表。」帶給觀眾更多元化的嘉賓陣容。