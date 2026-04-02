記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《背著善宰跑》捧紅男主角邊佑錫，戲劇配角也跟著知名度水漲船高。其中，飾演任率好友的徐慧原坦率可愛的演技受到觀眾喜愛，有著凍齡娃娃臉的她，其實已經32歲，近日更傳來好消息，已經在年初嫁作人妻，由於對方並未圈內人士，因此她相當低調。而與她關係不錯的邊佑錫在得知結婚消息後，立刻現身IG留言給予祝賀。

▲▼徐慧原秘密結婚了，邊佑錫現身祝賀，留言區還釣出一排大咖明星。（圖／翻攝自徐慧原IG）

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徐慧原1日親自在IG發出手寫信報喜，「有個和我一起約定終生並結為夫妻的珍貴夥伴出現了，比起舉辦婚禮儀式，我們改為低調的方式約定作為夫妻，沒辦法直接邀請大家並與問候，這點盼望給予諒解，謝謝大家一直給予我的應援，我會把這份珍貴的愛與激勵放在心中，以後也會以演員身份，努力帶給更成長的模樣。」

徐慧原在戲劇作品上有多元戲路發展，2024年靠著《背著善宰跑》打開知名度，但其實她曾參與《女神降臨》、《還魂》、《非常律師禹英禑》、《苦盡柑來遇見你》等多部大勢作品，在圈內人脈極廣。

▲《善宰》演員們感情很好。（圖／翻攝自徐慧原IG）



不僅如此，徐慧原所貼出的結婚消息貼文下方，邊佑錫親自現身祝賀「哇恭喜」、演員宋智浩、朴持厚、許炯奎、池睿恩等人熱烈留言，一整排全是藍勾勾的祝福。