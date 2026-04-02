零緋聞女神爆秘戀5年！　小芝風花「同居帥男星」0破綻撐過禁愛令

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星小芝風花因演出日版《和我老公結婚吧》、大河劇《 豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》人氣竄升，出道以來幾乎零緋聞的她，昨日（1）爆出戀情，對象是30歲帥氣男星小關裕太，兩人已經秘戀同居5年，甚至傳出即將結婚。而她戀情曝光在日網獲得一面倒支持，媒體更挖出她的前東家有禁止戀愛的規定。

▲小芝風花出道以來零緋聞，近日秘戀小關裕太長達5年，而且已經同居。（圖／翻攝自IG）

據日媒《週刊文春》報導，小芝風花與小關裕太過去合作日劇《跳槽的魔王大人》、《大奧》時相識相戀，目前已在東京展開同居生活，感情穩定發展中。她面對直擊訪問時瞬間臉紅，但沒有回應戀情。

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娛樂媒體人認為，兩人交往長達5年卻從未被媒體掌握，原因是小芝風花對私生活相當謹慎，「他們居住的高級大樓本來就不容易被發現戀情或同居，擁有門禁、櫃台等嚴密保全，外人難以進出，甚至住戶也未必知道高樓層住的是誰。若是同一個社區不同棟的『社區內戀愛』，連專業狗仔都難以掌握。」再加上她不論社群發文、採訪或公開場合，完全沒有任何「暗示戀情」的舉動，5年來毫無破綻，被網友形容「專業到無可挑剔」。

小芝風花目前隸屬知名經紀公司TOP COAT，據日媒《FLASH》報導，她的前經紀公司奧斯卡，過去盛傳有「25歲前禁止戀愛」的規定，也讓這段感情顯得更加低調神秘。外界推測她與小關裕太交往時年僅23歲，選擇同居，可能也是為了避免戀情曝光。

戀情曝光後，日網則是輪番祝福「小芝風花跟小關裕太太猛了吧，超級配」、「氣質很像，很適合的一對」、「我喜歡小關，但也喜歡小芝，這對可以支持」、「太配了，居然能藏5年，好厲害！祝幸福」。