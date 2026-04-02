李多慧：當台北人好難！0偽裝搭捷運「1舉動破功」 48秒片神還原

記者潘慧中／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展後，努力學習中文，更時常在社群分享充滿趣味的文化差異體驗。近日，經紀人曝光了一段她私下搭捷運的48秒影片，還意外揭露了她長久以來的疑問，「台北人不抓扶手這件事是真的嗎…？」

▲李多慧0偽裝搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



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畫面中，可以看到李多慧穿著寬鬆上衣和條紋長褲，頭髮凌亂地坐在車裡。因為剛好遇到大塞車，加上急著前往公司聚餐的地方，她便提議乾脆下車搭捷運。

▲李多慧主動提議搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



李多慧在菜寮站附近下車後，在完全沒有偽裝的情況下，直接跑進捷運站，還跟經紀人撒嬌沒帶悠遊卡、沒有錢。順利買到單程票後，她可可愛愛地搭乘手扶梯下去月台。

▲李多慧在路邊狂奔跑進捷運站。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）



有趣的是，李多慧本來堅持「我是台北人」，所以一度不抓把手。但一個不穩，還是踉蹌了好幾下的時候，讓她不禁直呼「當台北人好難」，最後只好用雙手緊握把手。被經紀人笑虧「妳不是台北人嗎」時，她還開玩笑地說，「我是台中人。」

▲李多慧最近緊緊抓住把手。（圖／翻攝自Instagram／82dahyeda）