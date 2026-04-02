赤西仁、廣瀨愛麗絲爆分手！　才被曝光戴情侶戒約會…2原因情斷

記者陳芊秀／綜合報導

41歲日本男星赤西仁與女星黑木梅紗結束11年婚姻，恢單2年的他於去年爆出新戀情，對象是31歲女星廣瀨愛麗絲，兩人被拍到秘密約會，無名指更戴上同款情侶戒。然而這段戀情曝光沒多久，如今再爆出已經分手。

▲赤西仁、廣瀨愛麗絲爆分手！2原因情斷。（圖／翻攝自IG、X）

據日媒《體育報知》報導，兩人於2024年春天透過友人介紹開始交往，戀情一度被週刊直擊曝光。不過據電視台相關人士透露，雙方已在去年年底結束關係，且已向身邊親友說明，分手相當低調。

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其實交往期間，赤西仁與廣瀨愛麗絲事業都持續衝刺。赤西仁除了展開秋冬全國巡演，還在11月與錦戶亮前往上海開唱，近期更積極拓展綜藝與活動領域；廣瀨愛麗絲則主演日劇《為什麼是我來神說教》，年底還有話題電影上映，演藝工作滿檔。

知情人士指出，赤西仁長期過著日本與海外兩地生活，在夏威夷也有住所；廣瀨愛麗絲則因拍戲常四處奔波，雙方生活節奏逐漸出現落差，疑似是感情轉淡的主因。關於分手傳聞一事，赤西仁所屬公司回應：「關於私生活，公司並不了解。」廣瀨愛麗絲的公司表示：「私人生活交由本人決定」，並未否認。