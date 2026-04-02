謝京穎因為懷孕「聲帶出狀況」！認了難釋懷：沒想到發生在我身上

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎2025年底證實懷有雙胞胎，讓許多粉絲又驚又喜。然而，她近日在社群網站有感而發地說，3月下旬耗費了大量精氣神，「終於一腳踏進懷雙寶後期的關卡，我依然理性尋找每個障礙的突破口。」

▲謝京穎懷孕進入後期。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



進入懷孕後期，謝京穎面臨多重生理障礙。她坦承手指水腫情況嚴重，「婚戒已戴不住」，關節處的腫脹感更讓她連簡單的握拳動作都感到困難，「開車方向盤根本沒力氣轉動，索性就不開了。」

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▲▼謝京穎懷雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



最令謝京穎難以釋懷的，「就是我原本的聲音居然不見了」，起初以為是感冒，就醫後才恍然大悟，原來懷孕會導致聲帶水腫，導致她發聲變得吃力且音調低沉，「整個大燒聲！」她無奈地說，雖然知道孕婦會有不同的症狀，「但我沒想到居然會有這種，還發生在我身上。」

謝京穎也坦言，目前肚圍已經突破100公分。回想起自己原本僅有23吋的腰圍，她忍不住感嘆這一切實在太奧妙。面對鏡中劇變的身形，她除了佩服母體的強大，也以此記錄下懷雙胞胎過程中這段艱辛卻難得的過程。

▲謝京穎只能樂觀面對。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



雖然不能做的事情變多，謝京穎仍展現樂觀心態，宣布正式進入「耍廢狀態」。她笑說現在除了倒數計時迎接孩子，就是隔著肚皮與雙寶互動，累了就睡、餓了就吃，「人生還能有機會這樣肆無忌憚的「ㄈㄟˇㄌㄟˋ」（台語），要好好珍惜與把握。」