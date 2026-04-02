野生林志玲「沒戴口罩偽裝搭地鐵」！路邊喝飲料全被拍：好久沒這麼放鬆

記者潘慧中／綜合報導

林志玲儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳了一系列把握空檔在香港遊玩的側拍照，其中沒有戴帽子或口罩偽裝搭地鐵的畫面曝光後，讓不少網友扼腕地說：「好想巧遇！」

▲林志玲沒有戴帽子或口罩偽裝搭地鐵。（圖／翻攝自小紅書／林志玲）



林志玲在貼文中感性地說，「好久沒這麼放鬆地逛一座城了」，她笑說這次行程從清晨搭地鐵一路延伸到漫步在深夜的斜坡，從充滿生活氣息的茶餐廳到感受街頭晚風，行程十分隨興且在地化，「吃了逛了拍了快樂了」，呈現出她卸下工作後，單純享受旅遊的真實心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林志玲大啖美食。（圖／翻攝自小紅書／林志玲）



照片中，可以看到林志玲身穿粉紅色蝴蝶結裝飾的合身上衣，搭配刷色牛仔褲；另一套造型則是短版粉色外套搭配袖口毛絨裝飾，在香港復古的街景與地鐵車廂中顯得格外亮眼。畫面中的她不僅拿著飲料與路邊海報合影，更手捧熱騰騰的菠蘿油與公仔麵，對著鏡頭露出燦爛笑容，展現出私下俏皮可愛的一面。

▲林志玲在街頭閒晃。（圖／翻攝自小紅書／林志玲）



除了旅遊點滴，林志玲也大方展示了維持完美的絕佳體態，只見她腹部平坦緊緻，舉手投足間依舊保有專業模特的氣場與優雅線條，「不用趕時間，就做最鬆弛的自己，去感受，去熱愛，把普通的日子過成喜歡的樣子～。」