情牽16年修正果！內田有紀、柏原崇爆「3月悄登記」男方低調回應

記者陳芊秀／綜合報導

50歲日本女星內田有紀昨日（1）傳出與49歲經紀人、前演員柏原崇結婚，掀起海內外粉絲高度關注。她的所屬事務所對結婚傳聞「十分抱歉，本公司不便回應」，然而再度傳出兩人是在3月登記結婚。

▲內田有紀、柏原崇交往長達16年，傳出今年3月低調登記結婚。（圖／翻攝自日網、柏原崇微博）

據《產經新聞》報導，相關人士透露，內田有紀與柏原崇於3月正式提出結婚登記，低調完成人生大事。兩人最早在1995年拍攝廣告相識，當時對男方抱有好感，但因為「和帥氣的男性交往容易被劈腿」，最終沒有交往，2001年合作日劇《Big Wing》時成為朋友。

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內田有紀在2002年與吉岡秀隆結婚，更一度引退演藝圈，然而兩年後離婚收場。友人透露她直到2010年與柏原崇發展成戀人關係，柏原崇引退演藝圈後，擔任她的經紀人，多次被目擊陪伴她在片場。

而內田有紀今年1月曾宣布，已於2024年底離開原經紀公司，轉而加入一間業務委託公司，而該公司正是由柏原崇參與創立，曾親自說明轉換環境的原因，表示希望「在人生後半段以全新視角重新學習，並將內心最真誠的感受，平穩地與大家分享與延續」。再傳出她3月登記結婚，這段16年的愛情長跑終於修成正果。