ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤大解放！「背後只剩兩條線」
家樂福改名走入歷史！
黃曉明帶兒騎車違法！發文認錯
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李道瑜 郭書瑤 張震 謝和弦 曾沛慈 魏如萱 黃曉明 朱孝天

日300萬YTR認了外遇！　小三美照被挖出「下面有一包」網炸鍋

記者蔡宜芳／綜合報導

日本知名YouTuber團體「Channel Guardman」擁有超過300萬粉絲，然而，團隊近來不僅鬧內鬨，更爆出已婚的團長Guardman出軌跨性別女性，掀起網友熱烈議論。對此，Guardman也一改先前的說法，拍片承認婚外情，還請太太親自發聲說明目前的狀況。

▲▼日300萬YTR認了外遇！　曾含淚澄清「小三被起底是生理男」網炸鍋。（圖／翻攝自X／mcgardman）

▲Guardman解散風波越鬧越大。（圖／翻攝自X／mcgardman）

Guardman先前曾拍片含淚否認外遇，然而，他在3月30日上傳新影片，承認了外遇事實。影片中，他穿著黑色 T 恤表示：「關於外遇和暴力，離職員工一直發影片指控，我想還是談一次吧。」強調已與妻子Fukurena好好談過，而Fukurena也出聲說：「昨天談了很久，這次我選擇原諒他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日300萬YTR認了外遇！　曾含淚澄清「小三被起底是生理男」網炸鍋。（圖／翻攝自X／mcgardman）

▲Guardman和Fukurena在2023年底宣布結婚。（圖／翻攝自X／mcgardman）

Guardman在影片中也表示，外界傳聞的職場霸凌監視器畫面並非不能公開，「只要把公司資訊的部分剪掉，要公開是沒問題的。」他還強調自己的發言內容「以無剪輯版本播出來也完全沒問題」，試圖以此自清。

▲▼日300萬YTR認了外遇！　曾含淚澄清「小三被起底是生理男」網炸鍋。（圖／翻攝自YouTube／チャンネルがーどまん Channel guard man）

▲Guardman拍片承認外遇。（圖／翻攝自YouTube／チャンネルがーどまん Channel guard man）

這場外遇風波中，最令網友驚訝的是，Guardman在2023年11月才和正妹YouTuber Fukurena結婚，沒想到婚姻維持才兩年，他就搞不倫戀，對象甚至被起底是個跨性別女性。由於Guardman先前才撒下「沒有外遇」的漫天大謊，如今的澄清語氣在粉絲眼中已大打折扣，許多人感嘆他的誠信早已因這次外遇醜聞而徹底破產，紛紛吐槽「老婆這麼漂亮還外遇」、「是覺得跟生理男外遇不算通姦嗎」、「影片居然半句道歉都沒有」。

▲▼日300萬YTR認了外遇！　曾含淚澄清「小三被起底是生理男」網炸鍋。（圖／翻攝自X）

▲Guardman的外遇對象被發現是跨性別女性。（圖／翻攝自X）

就在Guardman認錯影片公開後數小時，前成員Machority也發片回擊要求道歉。Machority揭露了團隊內部的財務壓榨，指出除了特定成員外，月薪僅日幣20、30萬元（約新台幣4至6萬元）的基層也被要求負擔連帶責任，甚至面臨「突然被降薪」的困境。他更爆料，若成員拒絕不合理要求，就會被威脅解除合約，這種威壓式的管理在日常中早已屢見不鮮。

此前，Guardman於3月17日宣布成員退出，隔日公開了爭吵影片，揭露了MY、山ちゃん等多位成員出走的消息。隨後，爆料帳號便拋出震撼彈，指控Guardman不僅外遇，還涉及職場霸凌與暴力。雖然Guardman曾透過網紅KoreKore調解，並反指退出成員有家暴與婚姻問題，不過，留在團隊內的Buddha卻聲稱「掌握了Guardman的某種證據」，呼籲Guardman說出真相。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Guardman外遇跨性別YouTuber內鬨

推薦閱讀

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

11小時前

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

10小時前

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

11小時前

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

13小時前

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

15小時前

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

14小時前

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

13小時前

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

15小時前

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

12小時前

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

4/4 16:25

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

10小時前

熱門影音

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」
SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1
大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉
台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！

台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！
T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳

T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳
蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」

蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧

江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧
范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽

范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽
周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！

周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！
李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩

李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩
曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST

曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST
小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

看更多

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

張凌赫遭圍堵現場曝！女粉擋車狂嗆「我有病」　工作室怒發聲明

19分鐘前10

喬任梁離世10年心痛真相！父首發聲：死前1天身體發硬　房內漆黑全是藥

46分鐘前1

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

1小時前21

陳珮騏怒了！名字遭誤認「柯文哲妻子陳佩琪」被罵　氣炸：文盲嗎？

2小時前31

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前23

草爺揭密：城隍爺是我乾爹！　曾遇「不乾淨東西糾纏」不吃不喝

2小時前1

4月6日星座運勢／天秤座享受浪漫　魔羯桃花陸續來

3小時前1

唐綺陽運勢／金牛能吸引到理想型！處女「桃花多到難以抉擇」

10小時前730

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

10小時前32

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」
    11小時前2610
  2. 金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚
    10小時前1428
  3. 郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了
    11小時前3012
  4. 獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「一排粉絲1樓墜到B1」
    13小時前283
  5. 《陽光女子合唱團》稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲
    15小時前4433
  6. 曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？謝和弦妻鬆口1條件
    14小時前164
  7. 黃曉明帶9歲兒騎車違法！發文認錯主動接受處罰
    13小時前148
  8. 麻豆女優不怕失業！SWAG招手
    15小時前189
  9. SEVENTEEN再破魔咒！13人全員二度續約
    12小時前181
  10. SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷
    2小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合