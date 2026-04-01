日300萬YTR認了外遇！　小三美照被挖出「下面有一包」網炸鍋

記者蔡宜芳／綜合報導

日本知名YouTuber團體「Channel Guardman」擁有超過300萬粉絲，然而，團隊近來不僅鬧內鬨，更爆出已婚的團長Guardman出軌跨性別女性，掀起網友熱烈議論。對此，Guardman也一改先前的說法，拍片承認婚外情，還請太太親自發聲說明目前的狀況。

▲Guardman解散風波越鬧越大。（圖／翻攝自X／mcgardman）

Guardman先前曾拍片含淚否認外遇，然而，他在3月30日上傳新影片，承認了外遇事實。影片中，他穿著黑色 T 恤表示：「關於外遇和暴力，離職員工一直發影片指控，我想還是談一次吧。」強調已與妻子Fukurena好好談過，而Fukurena也出聲說：「昨天談了很久，這次我選擇原諒他。」

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▲Guardman和Fukurena在2023年底宣布結婚。（圖／翻攝自X／mcgardman）

Guardman在影片中也表示，外界傳聞的職場霸凌監視器畫面並非不能公開，「只要把公司資訊的部分剪掉，要公開是沒問題的。」他還強調自己的發言內容「以無剪輯版本播出來也完全沒問題」，試圖以此自清。

▲Guardman拍片承認外遇。（圖／翻攝自YouTube／チャンネルがーどまん Channel guard man）

這場外遇風波中，最令網友驚訝的是，Guardman在2023年11月才和正妹YouTuber Fukurena結婚，沒想到婚姻維持才兩年，他就搞不倫戀，對象甚至被起底是個跨性別女性。由於Guardman先前才撒下「沒有外遇」的漫天大謊，如今的澄清語氣在粉絲眼中已大打折扣，許多人感嘆他的誠信早已因這次外遇醜聞而徹底破產，紛紛吐槽「老婆這麼漂亮還外遇」、「是覺得跟生理男外遇不算通姦嗎」、「影片居然半句道歉都沒有」。

▲Guardman的外遇對象被發現是跨性別女性。（圖／翻攝自X）

就在Guardman認錯影片公開後數小時，前成員Machority也發片回擊要求道歉。Machority揭露了團隊內部的財務壓榨，指出除了特定成員外，月薪僅日幣20、30萬元（約新台幣4至6萬元）的基層也被要求負擔連帶責任，甚至面臨「突然被降薪」的困境。他更爆料，若成員拒絕不合理要求，就會被威脅解除合約，這種威壓式的管理在日常中早已屢見不鮮。

此前，Guardman於3月17日宣布成員退出，隔日公開了爭吵影片，揭露了MY、山ちゃん等多位成員出走的消息。隨後，爆料帳號便拋出震撼彈，指控Guardman不僅外遇，還涉及職場霸凌與暴力。雖然Guardman曾透過網紅KoreKore調解，並反指退出成員有家暴與婚姻問題，不過，留在團隊內的Buddha卻聲稱「掌握了Guardman的某種證據」，呼籲Guardman說出真相。