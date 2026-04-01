蔡瑞雪撇不倫「PO藍寶堅尼自拍照」　IG吐近況：慢慢回到生活裡

記者王靖淳／綜合報導

蔡瑞雪日前被爆疑似介入已婚人夫KOL「那個凱文」，為此她事後發出聲明駁斥，表示自己與男方「平時僅為一般朋友關係往來」，強調彼此沒有任何當眾接吻之行為，引發熱議。今（1）日她在社群發文，並曬出一系列自拍照，同時也在文中吐露真實近況，內容曝光後，再度掀起網友討論。

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

透過蔡瑞雪分享的照片可見到，她頂著一頭玫瑰金髮色，身穿一件深灰色的細肩帶上衣，外搭一件米白色的寬鬆針織外套。蔡瑞雪坐在藍寶堅尼裡擺拍，她不僅正面看向鏡頭，同時也微微轉身，露出不經意的表情。

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▲蔡瑞雪PO文吐近況。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪在文中與粉絲分享心境，感性地表示自己「最近慢慢回到生活裡」，同時也大方透露她調整心情的小秘訣。她提到，這段日子做了一些讓自己開心的小決定，並在文末以期待的口吻寫道：「新的開始，也慢慢在路上。」貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也吸引不少人留言「加油」、「漂亮」、「好看。」