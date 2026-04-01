嘎琳認很久沒出門　突露面道歉吐心聲：感覺表現不太好

記者王靖淳／綜合報導

前樂天女孩嘎琳日前爆出負面緋聞，後來她宣布退出啦啦隊，而去年9月28日是她最後一天在球場應援的日子。近日，嘎琳以「樂天桃猿宣傳大使」新身份回歸，今（1）日也在IG曬出一段宣傳影片，並在過程中吐露個人心聲。

▲嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）



透過嘎琳分享的影片可見到，她坦言自己其實很久沒有出門，這次重新面對鏡頭，內心感到非常非常緊張。對於久違的公開亮相，嘎琳自責地向期待已久的粉絲們道歉，「感覺自己表現得不太好，對不起。」除了分享內心的不安與歉意，嘎琳也不忘向球迷、市長、農業局長官以及球團表達感謝，「我會繼續努力，一起為桃園，為樂天加油。」

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▲嘎琳自爆很久沒出門。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）



此前，嘎琳表示，非常感謝樂天球團和10號隊友們這陣子持續不斷的鼓勵與打氣，讓她最後鼓起勇氣接下大使的新身份，對她而言格外有意義。身為土生土長的桃園人，未來她將以樂天桃猿宣傳大使的身份，深入桃園各地基層，透過校園交流、社區互動、農業推廣以及公益活動等多元形式與大家見面。