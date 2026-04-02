馬國賢上酒吧撩妹：這酒跟妳一樣甜！　下秒被老婆抓包…狼狽求饒

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》上演逗趣戲碼，陳文山與馬國賢劇中這對活寶兄弟檔，相約到附近新開的酒吧，兩人在吧檯喝得正開心，沒想到行蹤立刻傳到太座耳裡。由黃婕菲、蔡宜君與陳婉婷飾演的「老婆幫」，得知老公出入聲色場所後火速上門逮人，陳文山與馬國賢把樂極生悲的心情淋漓呈現。

▲馬國賢、陳文山在《寶島西米樂 守護》上酒吧，被老婆抓包。（圖／台視提供）

拍攝時馬國賢還臨時加戲，對酒吧小姐脫口說出「這酒好甜喔，跟妳一樣甜。」讓導演聽了也哭笑不得表示「國賢哥很會聊天耶！」原本還和小姐有說有笑的兩人，一轉頭看到太太怒不可遏地站在眼前，立刻從笑聲變成哭腔，最後只能狼狽回家。

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▲馬國賢、陳文山在《寶島西米樂 守護》上酒吧，被老婆抓包。（圖／台視提供）

陳文山與馬國賢私下交情好，拍攝時更是互虧不停。陳文山笑說「很明顯國賢非常開心，完全是本色演出。」馬國賢也大方回應「對啦，不需要演，我就是照角色去發揮。」陳文山則打趣表示，現實生活中要在這種場合被老婆抓包機率其實不高，剛好藉著拍戲體驗一下當時的氛圍。

▲馬國賢、陳文山在《寶島西米樂 守護》上酒吧，被老婆抓包。（圖／台視提供）

劇中陳婉婷為了不輸給酒吧小姐，刻意對老公大撒嬌，嗲聲嗲氣讓馬國賢忍不住笑喊「不舒服啦！」還開玩笑說「如果三個太太沒有出現，這場戲我一定可以發揮得更好。」現場工作人員提醒準備進棚時，陳文山笑說「其實這種戲，被叫去上班都會很開心。」馬國賢也跟著起鬨「我好著急要趕去拍戲喔！我們這邊一直在加戲！」

▲馬國賢、陳文山在《寶島西米樂 守護》上酒吧，被老婆抓包。（圖／台視提供）

另一邊「老婆幫」登場前也做足準備，三人形容進酒吧的心情就像上戰場，氣勢絕不能輸，特地精心打扮才現身。陳婉婷穿上露肩小禮服，展現優雅鎖骨，蔡宜君忍不住稱讚「這鎖骨都可以裝酒了。」陳婉婷笑說自己還有一句台詞要問酒吧小姐「穿這樣不冷嗎？」結果拍戲時反而是自己冷到發抖。

黃婕菲透露，三人私下個性都偏大喇喇，為了演出女生刻意溫柔的一面傷透腦筋：「後來只好研究講疊字、娃娃音，用盡全力詮釋，光是走戲就已經滿身大汗。」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

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