吳鳳遭酸「台灣是老外海撈天堂」　揭月領百元慘況：憂鬱症跑急診20次

記者蔡宜芳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年與台灣老婆Rynne結婚，2018年歸化台灣。他近年與旅行社合作推廣土耳其旅遊，不久前又推出英文線上課程，引來熱烈關注，但也受到不少酸民批評，近日甚至有人虧說「台灣是老外海撈的天堂」，對此，吳鳳也親自發文反駁。

▲吳鳳來台已有20年。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat﻿）

吳鳳3月31日在社群分享網友酸「（台灣是）老外海撈的天堂」的留言，反駁直言：「台灣真的是老外海撈天堂嗎？我不覺得耶！」他表示，自己2006年剛來台時，並沒有人送他車子或房子的鑰匙，「我口袋裡只帶著一千塊美金，就開始過日子了。」

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吳鳳也自爆，他來台第一年其實患有憂鬱症，每天躲在狹小房間裡哭，當時拍片僅領幾百元，通告費也只有1350元，許多表演更是為了曝光，根本沒賺錢，「被拒絕過好幾次，還因為憂鬱症加上恐慌症發作，跑急診應該有20多次吧！」日子並非外界想像般順遂。

▲吳鳳分享網友的評語。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat﻿）

吳鳳認為，有能力的人在世界各地都能生存，「不一定會賺大錢，但至少不會依賴別人。」他強調，自己是完全靠語言能力與教育背景尋找機會，「千萬不要用一個的角度去評價別人，你永遠不知道對方過著什麼樣的日子。」

在台灣生活20年，吳鳳表示，不可能每一天都很開心，但每一天「絕對都很用心」。他認為，現在擁有的演藝成就、美滿的家庭，以及許多台灣人的支持，全都是靠著不懈努力換來的成果。一番話引網友紛紛鼓勵留言「吳鳳一直很努力，這是大家有目共睹的」、「努力才有回報，什麼人都一樣」。