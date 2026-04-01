王偉忠斷言10年紅一個胖諧星！胡瓜親曝走紅內幕　周潤發私下求饒

記者黃庠棻／台北報導

綜藝天王胡瓜的網路節目《下面一位》邀請到製作人王偉忠，兩人當年合作《連環泡》裡「老實樹」單元，讓胡瓜成為家喻戶曉的當紅主持人。除了暢聊過往，胡瓜坦承會做網路節目，其實也是受到週六電視節目收攤的刺激。

▲王偉忠登上胡瓜的《下面一位》。（圖／金星文創提供）

王偉忠認為人生真的是有捨才有得，他在演藝圈看了這麼多明星起落，把諸多感懷放在舞台劇《明星養老院》，有趣又療癒的劇情讓許多觀眾看了都心有戚戚焉。《明星養老院》由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。

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▲王偉忠製作舞台劇《明星養老院》。（圖／金星文創提供）

王偉忠在《下面一位》中，聊到他發現影劇圈每10年會出一個胖胖的超人氣諧星，第一位是曾志偉、第二位是胡瓜，第三位就是納豆，觀眾緣都超好，像他當年相中胡瓜一臉正經胡說八道的天份，問對方敢不敢訪問大牌，當年的胡瓜立刻說敢。

▲王偉忠製作舞台劇《明星養老院》。（圖／金星文創提供）

多年之後，胡瓜笑說因為家裡很窮、想賺錢，所以王偉忠無論問什麼，他都會，這股憨膽，讓王偉忠請他主持《連環泡》裡「老實樹」單元，結果爆紅。

胡瓜笑說，那時候節目紅到海內外巨星都來，第一組可能是周潤發、梁朝偉，第二組是成龍、洪金寶，不管多大牌都願意上節目，其實港星根本不知道誰是胡瓜，可是周潤發還私下跟胡瓜拜託「手下留情」，胡瓜笑說「你們都怕我、那我幹嘛怕你們！」此後就不怕訪問大牌了。

▲王偉忠製作舞台劇《明星養老院》。（圖／金星文創提供）

王偉忠感性表示，老天爺撒豆成兵，藝人是裡面最特別的人，他真的很喜歡才華洋溢、對表演充滿熱情的藝人朋友，像他監製的舞台劇《明星養老院》，演出陣容集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、網紅泰國娘娘與黃浩詠，創作初衷就是看到許多資深藝人在光環退去後，面對失落感的真實寫照，劇情好笑、也非常動人，4月18、19日在台中中山堂演出。





▲王偉忠製作舞台劇《明星養老院》。（圖／金星文創提供）



王偉忠也好奇胡瓜有沒有落寞的時候，胡瓜說當然有，他坦承這麼多年一直主持電視節目，以前還有電視台高層嗆他絕對做不成網路節目，他還心想，我做電視就好，幹嘛做網路，但遇到週六電視節目收攤，他覺得自己應該自己出來做，就開始做網路節目，成績斐然，王偉忠笑說，這就是有失有得。

▲王偉忠製作舞台劇《明星養老院》。（圖／金星文創提供）

面對老友王偉忠，胡瓜也感性談到兒子胡釋安與女兒小禎，有一回他們親子三人難得到日本環球影城玩，小禎還發了圖文說「沒想到長這麼大，終於可以跟爸爸一起做雲霄飛車」，胡瓜說，那時小禎已經三十歲了，看到圖文心情真的很感傷，胡瓜說「可是沒辦法，很多時光回不來了！」