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孫綻演受刑人「手銬、腳鐐戴整天」全黑青！自虐入戲：跪到腦震盪

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《以身相許》將慈濟大學模擬醫學中心的真實故事搬上螢幕，帶領觀眾走進那些被稱為「無語良師」的奉獻者世界。日前劇組回到演員劉香君與孫綻的家鄉高雄舉辦讀書會。活動全程，兩位演員的眼眶始終泛著淚光，不僅僅是演出角色後的感動，更是生命與生命的深刻交會。

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

劉香君在劇中飾演曾叱吒政壇二十年的「潘惠珠」，詮釋一位從權力巔峰退下、因無法適應落差而陷入重度憂鬱的靈魂。為了精準還原原型人物，劉香君在高雄與潘惠珠本人第一次見面時，溫暖的擁抱彷彿注入了強大能量。潘惠珠在觀影後由衷感嘆「我都不知道看到的是我還是她，連魚尾紋都演出來」。

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

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▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

劉香君說拍戲時必須嘗試「把自己的情緒抽離出來，再奉獻滿滿的愛」。現場聆聽捐贈者家屬及曾國藩教授的分享時，劉香君想起早逝的父親，語帶哽咽地表示「我爸走得太早，我們本來有想捐大體，但不知道明確的方向，以為是標本，聽到曾教授講的才覺得『我爸可惜了，真的』。」

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

這段演藝旅程對劉香君而言，已昇華為一種生命修行。她帶著顫抖的身心「皮皮挫」地分享「以前演戲是揣摩、領悟跟呈現，但我演了這麼多大愛劇，我演的每一個角色都是我生命中的貴人，都讓我的生命更豐富，讓我的路、視野更寬廣，讓我的生命靭性更強大」。

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

而飾演受刑人「武棟樑」的孫綻，則用一種近乎「自虐」的沉浸式演技，詮釋出被囚禁者的絕望與渴望。劇中他在獄中簽下大體捐贈同意書，只為了圓滿父親想成為「無語良師」的願望。孫綻透露，讀劇本時那句「想到花蓮離我更近一點」讓他淚如雨下，並在拍戲前寫下「以身相許以愛傳承」作為信念。

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

為了體會那種「像被掐住的狀態」，孫綻在戲外也讓自己處於緊繃「還沒上戲前，我就先把就手銬腳鐐掛在自己身上，一整天除非必要，基本上就不說話」。劉香君說「他是真的很堅持都不拆下來，我看他手都黑青了」。他在劇中對父親跪地叩首的力道之大，甚至讓他在事後開玩笑說「要檢查看看有沒有腦震盪」。

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

▲孫綻飾演受刑人。（圖／大愛提供）

這場戲，讓孫綻對生命有了全新的註解。他深刻體悟到「人要活在當下，好好愛身邊的每個人，無論感恩或愛、擁抱，讓身邊的每個人都感受到」。曾經只是到醫院與他擦身而過的捐贈宣導，如今成了他生命中的重要清單，他堅定地表示「下次再回診就要去簽大體捐贈單」。

▲大愛劇《以身相許》劉香君、孫綻出席讀書會。（圖／大愛提供）

▲孫綻飾演受刑人。（圖／大愛提供）

《以身相許》共16集，已於三月二十五日起在大愛頻道及大愛劇場 YouTube 頻道同步播出。這不只是一齣戲，更是一場關於愛、奉獻與生命永續的集體對話。

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孫綻以身相許

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