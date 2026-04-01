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唐僧爆笑神曲《Only You》原唱來了！　派特斯名作竟是「蹲廁所20分鐘」寫完

記者蕭采薇／綜合報導

以一首經典神曲《Only You》紅遍全球的美國傳奇聲樂團體The Platters（派特斯合唱團），近日重磅登上麗星郵輪「探索星號」，為旅客帶來跨越世代的音樂饗宴。這支成立於1953年的傳奇天團，歷經70年的歲月洗禮，如今由高齡78歲的團長Mose Edward Stovall Sr.（老斯托瓦爾）領軍，帶著兒子及新一代年輕團員，繼續將經典的R&B美聲傳遞到世界各個角落。

▲美國傳奇聲樂團體The Platters（派特斯合唱團），近日重磅登上麗星郵輪「探索星號」。（圖／麗星郵輪提供）

▲美國傳奇聲樂團體「派特斯合唱團」，近日重磅登上麗星郵輪「探索星號」。（圖／麗星郵輪提供）

78歲團長退而不休！父子同台傳承「無國界」的感動

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The Platters的現任團長老斯托瓦爾，自豪地稱自己是「青春的78歲」。雖然他幽默自嘲「膝蓋不好，走路比較慢」，但他對舞台的熱愛絲毫不減。他回憶起兒子Mose Edward Stovall Jr.加入團隊的契機：「有天我在台上唱歌，看到台下的他似乎被音樂感染了。幾年後，他告訴我他準備好了。我告訴他，這不是鬧著玩的，如果你要投入，就必須全心全意接受它的好與壞。」

如今，父子倆能一同站在舞台上，老斯托瓦爾感性地說：「這是我莫大的驕傲。我們已經一起環遊世界好幾次了，看到台下的觀眾不分男女老少，甚至有小孩子跟著我們的音樂跳舞，我就知道，這份音樂的傳承已經順利交到了下一代手中。」
一代傳一代！The Platters用音樂對抗「科技冷漠」

唯一女成員「不可或缺的甜點」

The Platters的陣容相當特別，團員經過更迭，如今除了父子檔，還有從另一知名團體「The Contours」加入的Kim Leo Green，以及團隊中最年輕的成員Jamarius Delvonte Lambert，再加上唯一的女性成員Deneen Davis。老斯托瓦爾開玩笑地形容，如果The Platters是一個大盤子（Platter），那男成員們就是一道道主菜，而Deneen就是那道不可或缺的「甜點」。

面對現今科技發達，年輕人往往沉迷於手機和網路的世界，The Platters希望能透過他們充滿靈魂的歌聲，重新拉近人與人之間的距離。團員們分享，他們在演出時會刻意走到台下與觀眾互動，甚至把麥克風遞給年輕人，讓他們感受到自己「被看見」，從而心甘情願放下手機，真正投入到音樂的氛圍中。

▲美國傳奇聲樂團體The Platters（派特斯合唱團），近日重磅登上麗星郵輪「探索星號」。（圖／麗星郵輪提供）

▲「派特斯合唱團」成員經過更迭，持續將70年來歷久不衰的美聲傳遞到全世界。（圖／麗星郵輪提供）

經典神曲《The Great Pretender》竟是「蹲廁所20分鐘」寫出來的！

訪問中，團員也透露了The Platters另一首經典名曲《The Great Pretender》的幕後趣事。這首歌的創作者Buck Ram，當時被經紀人要求必須在極短的時間內交出一首主打歌，結果他急忙跑到廁所裡，短短20分鐘就寫出了這首傳唱至今的世紀經典。

對於The Platters的到來，麗星郵輪表示，品牌一直致力於打破世代隔閡，從電音派對、原住民音樂到布袋戲，不斷嘗試將各種文化元素融入郵輪體驗中。這次邀請The Platters登船，正是看中他們音樂中那份超越年齡、跨越國界的渲染力，希望能讓三代同堂的家庭，在郵輪上共同享受一場充滿愛與溫度的音樂饗宴。

此外，不少年輕一代，是從周星馳電影《齊天大聖東遊記：西遊記之月光寶盒》，其中唐僧唱的歌而認識《Only You》。對此The Platters也笑說：「我們知道那部電影！」

▲美國傳奇聲樂團體The Platters（派特斯合唱團），近日重磅登上麗星郵輪「探索星號」。（圖／麗星郵輪提供）

▲Deneen Davis是「派特斯合唱團」唯一女成員，被形容是「團隊中不可或缺的甜點」。（圖／麗星郵輪提供）

從「舌尖上的郵輪」到「移動文化舞台」！宵夜時段爽吃日韓泡麵

談及這次邀請傳奇天團登船，麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示：「2025年，我們以『策展式郵輪』在台灣市場建立鮮明定位，成功將台灣文化帶向國際；而在2026年，我們進一步將世界引入台灣，讓郵輪不只是交通工具，更是一座移動的文化舞台。」

除了國際級的音樂饗宴，麗星郵輪素有「舌尖上的郵輪」美譽的船上餐飲也再度進化！不僅將免費餐廳與特色料理全面調整為貼近台灣人的胃口，更特別於深夜時段推出「日韓泡麵宵夜服務」，讓夜貓子旅客在海上也能隨心所欲享受罪惡美食。

基隆母港航線全面升級！超殺優惠「兒童免費」家長快搶

今年麗星郵輪2.0也全面升級基隆母港航線，提供2至6晚的多元選擇，輕鬆串聯日本、韓國等東北亞熱門目的地。包含適合深度探索的「6天5晚日韓雙國／日本三島航線」、結合自然與歷史的「5天4晚沖繩全覽」、享受海島慢活的「4天3晚石垣島度假」，以及主打週末放鬆的「3天2晚沖繩輕旅行」。

為了回饋台灣旅客，除了航線全面升級外，暑期航次更特別祭出「兒童免費」的超值限時優惠（名額有限），絕對是今年全家大小出國度假的最高CP值首選！

 

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派特斯The PlattersOnly You

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