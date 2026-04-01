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首獎爽拿50萬！第18屆「拍台北」劇本徵選開跑　金馬導演親授奪獎秘訣

記者蕭采薇／台北報導

台灣影視圈的年度盛事、第十八屆「拍台北」電影劇本徵選正式起跑！這項由臺北市政府文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的徵件活動，今年祭出高達110萬元的總獎金，其中「金劇本獎」首獎更能獨得50萬元。活動自即日起至5月15日中午12時止公開徵件，廣邀各路編劇好手打破類型框架，寫出最獨特的台北故事！

▲謝駿毅執導，劉以豪、宋芸樺主演的《帶我去月球》，改編自第六屆「拍台北」電影劇本徵選銀獎《雨生台北》。（圖／好好電影工作室提供）

▲謝駿毅執導，劉以豪、宋芸樺主演的《帶我去月球》，改編自第六屆「拍台北」電影劇本徵選銀獎《雨生台北》。（圖／好好電影工作室提供）

首獎爽拿50萬！跨界加碼「300萬超狂培育計畫」

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「拍台北」邁入第18年，上屆狂收225件作品創下歷史新高。創作者只要以正體中文撰寫，並以台北市人文、地景為故事背景即可參賽。獎項包含「金劇本獎」50萬元、「銀劇本獎」20萬元、「銅劇本獎」10萬元，以及五名「佳作」各2萬元；另外還會選出最符合城市意象的作品頒發「台北意象獎」10萬元。

▲第十屆「拍台北」電影劇本徵選銀獎《童話．世界》由張孝全和江宜蓉主演。（圖／傳影互動提供）

▲第十屆「拍台北」電影劇本徵選銀獎《童話．世界》由張孝全和江宜蓉主演。（圖／傳影互動提供）

除了豐厚獎金，今年台灣大哥大再度跨界攜手影委會，設立「MyVideo內容力量獎」（獎金10萬元），從中發掘具商業潛力的神作。獲獎者更有機會進入專為編劇打造的「商業編劇人才養成計劃」，透過創新的「2+1年培育模式」，不僅提供為期兩年、總額破300萬元的經濟支持，第三年還會進行產業媒合與實習指導，全方位將台灣原創IP推向國際市場。

含金量超高！《南方小羊牧場》、《童話．世界》都從這發跡

「拍台北」多年來堪稱台灣爆款電影的搖籃，多部獲獎神作都成功躍上大銀幕，包含《南方小羊牧場》、《共犯》、《帶我去月球》、《藍色項圈》、《愛．殺》及《童話．世界》等，為台灣影視產業注入強大的新銳創作能量。

▲第八屆「拍台北」電影劇本徵選金獎《搜查瑠公圳》。（圖／伯樂影業提供）

▲第八屆「拍台北」電影劇本徵選金獎《搜查瑠公圳》。（圖／伯樂影業提供）

面對海量競爭者，歷屆評審也大方公開奪獎秘訣。曾以《哈勇家》勇奪金馬獎最佳導演的陳潔瑤表示，好劇本可以是周遭簡單的生活故事，但一定要有靈魂與創意；遇到撞牆期不妨出去走走，她強調：「要堅持，要相信你說的這個故事，相信它是好的就會越寫越好。」

▲金馬獎最佳導演陳潔瑤、資深發行監製盧維君、《南方小羊牧場》導演侯季然、《童話．世界》導演唐福睿。（圖／台北市電影委員會提供）

▲金馬獎最佳導演陳潔瑤。（圖／台北市電影委員會提供）

金馬導演傳授奪獎秘訣！侯季然：把它當成死線

資深監製盧維君則點出，題材新穎且「貼近觀眾情感」，讓人願意走進戲院才是致勝關鍵。曾以《南方小羊牧場》奪得首屆金獎的導演侯季然更給出超實用建議，呼籲創作者直接把「拍台北」當成創作的Deadline（死線），避免陷入反覆修改的停滯期。

▲金馬獎最佳導演陳潔瑤、資深發行監製盧維君、《南方小羊牧場》導演侯季然、《童話．世界》導演唐福睿。（圖／台北市電影委員會提供）

▲《南方小羊牧場》導演侯季然。（圖／台北市電影委員會提供）

以《童話．世界》拿下第10屆銀劇本獎的導演唐福睿也熱血喊話：「說故事是一個特權，創作者應把握機會讓作品被更多人看見！」今年評審團隊同樣將由影視界專業人士組成，誠摯邀請各方創作人才一起探勘台北深邃的本質和魅力。詳細徵件辦法與報名資訊，請至台北市電影委員會官網及粉絲專頁查詢。

▲金馬獎最佳導演陳潔瑤、資深發行監製盧維君、《南方小羊牧場》導演侯季然、《童話．世界》導演唐福睿。（圖／台北市電影委員會提供）

▲《童話．世界》導演唐福睿。（圖／台北市電影委員會提供）

 

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