「光點」幕後推手！台灣電影文化協會奪北影卓越貢獻獎　桂綸鎂、張榕容神作重現

記者蕭采薇／台北報導

2026年第28屆台北電影節1日正式宣布，本屆「卓越貢獻獎」由長年深耕台灣影像文化、同時也是「光點台北」與「光點華山」幕後推手的「台灣電影文化協會」奪得！適逢協會成立25週年，執行長陳伯任感動表示，這份獎項不僅是肯定，更是帶給團隊邁向下一個25年的強大力量。

▲「台灣電影文化協會」獲2026台北電影節卓越貢獻獎。（圖／台灣電影文化協會提供、攝影／李開明）

藝術電影的重要推手！深耕25年打造觀影重鎮

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回顧2001年創立初期，國內影展制度尚未健全，台灣電影文化協會便毅然投入台北電影節與高雄電影節的承辦工作。當時藝術電影極度缺乏映演管道，團隊特別策劃「國民戲院」全台巡迴，成功培養出一批死忠的觀影族群，也為非主流影像奠定深厚基礎。

▲「台灣電影文化協會」理事長黃文英、執行長陳伯任。（圖／台灣電影文化協會提供、攝影／李開明）



隨後協會接手活化藝文空間，打造出影迷熟知的「光點台北」與「光點華山」兩大重鎮。陳伯任指出，選片從來不只是迎合市場，而是希望能為觀眾提出另一種觀看的可能。這種堅持突破商業片框架的思維，深深影響了台灣觀眾的觀影習慣。

新銳導演最強後盾！張榮吉、廖克發從這起步

除了經營場館，協會更是台灣獨立製片與新銳導演的搖籃。秉持著「讓作品不只是完成，更要被看見」的初衷，包含導演廖克發、張榮吉等人的早期短片，都曾透過光點電影院的特別放映與觀眾面對面，在實戰中累積經驗。

▲《天黑》由張榮吉執導、張榕容與黃裕翔深刻詮釋。（圖／台北電影節提供）

此外，協會長年舉辦「臺北文學閱影展」，並將影像教育扎根校園，引導無數師生走進戲院培養思辨能力。走過四分之一世紀，陳伯任感性分享，最令人難忘的其實不是什麼耀眼時刻，而是同仁們每天「開館、放映、關燈」的日常，未來團隊也會繼續守護這份日常，當創作者與觀眾最堅實的依靠。

桂綸鎂、張榕容經典短片重返大銀幕

為了致敬協會長年來的幕後貢獻，今年台北電影節特別規劃了專屬放映單元。當年正是在協會的積極媒合下，開創了短片聯映殺進院線的先河，這次北影將重現三部陣容超強的經典作品，包含張榮吉執導、張榕容與黃裕翔主演的《天黑》；何蔚庭入選坎城影展的《夏午》；以及集結桂綸鎂、陸弈靜、李天柱等實力派影星的《闔家觀賞》。

▲《闔家觀賞》由郭承衢執導，集結桂綸鎂、陸弈靜與李天柱細膩描寫家庭關係。（圖／台北電影節提供）



影迷們將有機會在大銀幕重溫這群影壇中堅力量初試啼聲的震撼。2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院盛大登場，兩大競賽入圍名單預計於5月中旬正式揭曉。

▲《夏午》由高英軒、柯奐如、黃榆丹出演，展現導演何蔚庭長鏡頭美學。（圖／台北電影節提供）