ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤大解放！「背後只剩兩條線」
家樂福改名走入歷史！
黃曉明帶兒騎車違法！發文認錯
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李道瑜 郭書瑤 張震 謝和弦 曾沛慈 魏如萱 黃曉明 朱孝天

「光點」幕後推手！台灣電影文化協會奪北影卓越貢獻獎　桂綸鎂、張榕容神作重現

記者蕭采薇／台北報導

2026年第28屆台北電影節1日正式宣布，本屆「卓越貢獻獎」由長年深耕台灣影像文化、同時也是「光點台北」與「光點華山」幕後推手的「台灣電影文化協會」奪得！適逢協會成立25週年，執行長陳伯任感動表示，這份獎項不僅是肯定，更是帶給團隊邁向下一個25年的強大力量。

▲「台灣電影文化協會」獲2026台北電影節卓越貢獻獎。（圖／台灣電影文化協會提供、攝影／李開明）

▲「台灣電影文化協會」獲2026台北電影節卓越貢獻獎。（圖／台灣電影文化協會提供、攝影／李開明）

藝術電影的重要推手！深耕25年打造觀影重鎮

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2001年創立初期，國內影展制度尚未健全，台灣電影文化協會便毅然投入台北電影節與高雄電影節的承辦工作。當時藝術電影極度缺乏映演管道，團隊特別策劃「國民戲院」全台巡迴，成功培養出一批死忠的觀影族群，也為非主流影像奠定深厚基礎。

▲「台灣電影文化協會」獲2026台北電影節卓越貢獻獎。（圖／台灣電影文化協會提供、攝影／李開明）

▲「台灣電影文化協會」理事長黃文英、執行長陳伯任。（圖／台灣電影文化協會提供、攝影／李開明）

隨後協會接手活化藝文空間，打造出影迷熟知的「光點台北」與「光點華山」兩大重鎮。陳伯任指出，選片從來不只是迎合市場，而是希望能為觀眾提出另一種觀看的可能。這種堅持突破商業片框架的思維，深深影響了台灣觀眾的觀影習慣。

新銳導演最強後盾！張榮吉、廖克發從這起步

除了經營場館，協會更是台灣獨立製片與新銳導演的搖籃。秉持著「讓作品不只是完成，更要被看見」的初衷，包含導演廖克發、張榮吉等人的早期短片，都曾透過光點電影院的特別放映與觀眾面對面，在實戰中累積經驗。

▲《天黑》由張榮吉執導、張榕容與黃裕翔深刻詮釋。（圖／台北電影節提供）

▲《天黑》由張榮吉執導、張榕容與黃裕翔深刻詮釋。（圖／台北電影節提供）

此外，協會長年舉辦「臺北文學閱影展」，並將影像教育扎根校園，引導無數師生走進戲院培養思辨能力。走過四分之一世紀，陳伯任感性分享，最令人難忘的其實不是什麼耀眼時刻，而是同仁們每天「開館、放映、關燈」的日常，未來團隊也會繼續守護這份日常，當創作者與觀眾最堅實的依靠。

桂綸鎂、張榕容經典短片重返大銀幕

為了致敬協會長年來的幕後貢獻，今年台北電影節特別規劃了專屬放映單元。當年正是在協會的積極媒合下，開創了短片聯映殺進院線的先河，這次北影將重現三部陣容超強的經典作品，包含張榮吉執導、張榕容與黃裕翔主演的《天黑》；何蔚庭入選坎城影展的《夏午》；以及集結桂綸鎂、陸弈靜、李天柱等實力派影星的《闔家觀賞》。

▲《闔家觀賞》由郭承衢執導，集結桂綸鎂、陸弈靜與李天柱細膩描寫家庭關係。（圖／台北電影節提供）

▲《闔家觀賞》由郭承衢執導，集結桂綸鎂、陸弈靜與李天柱細膩描寫家庭關係。（圖／台北電影節提供）

影迷們將有機會在大銀幕重溫這群影壇中堅力量初試啼聲的震撼。2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院盛大登場，兩大競賽入圍名單預計於5月中旬正式揭曉。

▲《夏午》由高英軒、柯奐如、黃榆丹出演，展現導演何蔚庭長鏡頭美學。（圖／台北電影節提供）

▲《夏午》由高英軒、柯奐如、黃榆丹出演，展現導演何蔚庭長鏡頭美學。（圖／台北電影節提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

台北電影節台灣電影文化協會

推薦閱讀

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

11小時前

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

10小時前

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

11小時前

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

13小時前

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

14小時前

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

14小時前

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

13小時前

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

獨家／麻豆收攤沒在怕！女優爆早卡位SWAG「雙頭狂賺」　官方霸氣招手

15小時前

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

12小時前

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

66歲資深歌手復出開唱超拼！　「排練8小時」唱到沙啞

4/4 16:25

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

10小時前

熱門影音

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」
SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1
大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉
台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！

台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！
T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳

T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳
蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」

蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧

江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧
范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽

范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽
周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！

周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！
李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩

李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩
曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST

曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST
小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

看更多

【下車理論還被咬】開車遇到惡霸鵝攔車　不給過還咬人XD

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

喬任梁離世10年心痛真相！父首發聲：死前1天身體發硬　房內漆黑全是藥

38分鐘前1

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

1小時前21

陳珮騏怒了！名字遭誤認「柯文哲妻子陳佩琪」被罵　氣炸：文盲嗎？

2小時前31

SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷　承諾「全力支援醫療」

2小時前22

草爺揭密：城隍爺是我乾爹！　曾遇「不乾淨東西糾纏」不吃不喝

2小時前1

4月6日星座運勢／天秤座享受浪漫　魔羯桃花陸續來

3小時前1

唐綺陽運勢／金牛能吸引到理想型！處女「桃花多到難以抉擇」

10小時前730

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

10小時前32

朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

11小時前1310

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」
    11小時前2610
  2. 金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚
    10小時前1428
  3. 郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了
    11小時前3012
  4. 獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「一排粉絲1樓墜到B1」
    13小時前283
  5. 《陽光女子合唱團》稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲
    14小時前4433
  6. 曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？謝和弦妻鬆口1條件
    14小時前164
  7. 黃曉明帶9歲兒騎車違法！發文認錯主動接受處罰
    13小時前148
  8. 麻豆女優不怕失業！SWAG招手
    15小時前189
  9. SEVENTEEN再破魔咒！13人全員二度續約
    12小時前181
  10. SM娛樂發聲道歉！SJ演唱會護欄倒塌釀傷
    2小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合