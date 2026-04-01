起乩戲有感應？曹佑寧「何仙姑」上身　驚曝片場感應神祕力量：祂就在身邊

記者蕭采薇／台北報導

全新靈異驚悚國片《祭弒》話題不斷，男主角曹佑寧這回徹底拋開過往陽光清新的男神包袱，在片中飾演承襲母親法力、擔任「何仙姑」乩身的宮廟青年。為了精準詮釋仙姑降駕時柔媚又優雅的姿態，他不僅展開長達一個月的魔鬼舞蹈特訓，在實地拍攝起乩重頭戲時，更驚曝感應到了「神祕力量」湧現，直呼：「我很相信仙姑有跟我在一起，我是很安心的！」

▲佑寧起乩戲有感覺，相信仙姑就在身邊。（圖／威視提供）

自嘲是肢障！曹佑寧暗夜衝頂樓「甩扇練勾人眼神」

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在最新釋出的「仙姑乩身篇」幕後花絮中，曹佑寧展現了與以往截然不同的反差魅力。他坦言，要揣摩何仙姑翩翩起舞、持扇驅魔的神韻，絕對是這次演出最大的「大魔王」。初次看到舞蹈老師示範那結合力與美的柔韌肢體時，毫無舞蹈底子的他瞬間壓力山大，甚至忍不住自嘲根本是「肢障」等級，心想：「這下真的『剉咧等』了！」

▲曹佑寧戰袍致敬山本耀司，化身「時尚驅魔人」。（圖／威視提供）

為此，曹佑寧除了每週固定上課，還把法器扇子帶回家隨時「把玩」。他笑說自己甚至會趁著深夜獨自跑到頂樓，在黑暗中反覆苦練舞步，並對著鏡子練習仙姑專屬的「勾人眼神」，將女性乩身的姿態揣摩得入木三分。這份苦心也讓導演邱晧洲大讚：「他的身體素質極佳，眼神自帶一種獨特且溫柔的女性特質，那是渾然天成，而非刻意演出的。」

▲樊光耀《祭弒》飾演曹佑寧父親，愛子心切又不知如何表達。（圖／威視提供）



致敬山本耀司！穿「紅色喬丹鞋」化身最潮驅魔人

除了演技突破，曹佑寧這次的造型更是大膽顛覆傳統道士框架！導演邱晧洲特別要求造型團隊參考時尚大師「山本耀司」的開襟時裝剪裁，以黑色為主調搭配華麗刺繡與咒語銘文。這套充滿動漫Cosplay風格的戰袍讓曹佑寧愛不釋手，狂讚：「哇！太帥了！配上一抹白髮，非常有感覺。」

▲樊光耀《祭弒》飾演曹佑寧父親，愛子心切又不知如何表達。（圖／威視提供）

其中最具衝突美感的，莫過於腳上那雙「紅色喬丹鞋」。邱晧洲解釋，角色設定本身就帶有年輕人的「中二感」，紅色球鞋正好能凸顯他叛逆卻充滿正義的屁孩特質。曹佑寧也笑稱，每次穿上這身華麗戰袍辦事，都覺得自己正義感爆棚：「你代表神明，正氣一定要夠強大，才有辦法鎮壓邪惡的東西！」憑藉這股信念與相信仙姑同在的力量，讓他順利撐起這場高難度的起乩大戲。

樊光耀演火爆父子檔！揭開「邪教血祭」駭人內幕

片中與曹佑寧衝突不斷的法師父親，則由金鐘視帝樊光耀擔綱。看著兒子過度使用乩身能力，這位愛子心切卻不知如何表達的傳統父親充滿擔憂。現實中已為人父的樊光耀笑說：「我自己的孩子還小，這次要面對正值叛逆期的兒子，我也會想像，小孩再過幾年若開始對我們頂撞，那帶來的衝擊肯定更大。」

▲曹佑寧自嘲是「肢障」，半夜上頂樓苦練驅魔舞步。（圖／威視提供）

《祭弒》劇情描述賭債纏身的振凱（莊凱勛 飾）與妻子南湘（天心 飾）一家七口走投無路，振凱竟重拾邪教禁術，將幼子運勢獻祭換取橫財。隨著錢財入袋，全家人卻陸續遭遇不測。直到大女兒念琪（項婕如 飾）那擁有靈媒體質的同學小拓（曹佑寧 飾）介入驅邪，才驚覺這場血祭背後，藏著更可怕的駭人秘密。