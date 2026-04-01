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《百萬人推理》鄭伊健搭檔婁峻諷刺網紅世代　熟悉的長輩圖引共鳴

文／人物誌

Netflix臺灣懸疑犯罪劇《百萬人推理》，於今年2月全球上線，劇集由《華燈初上》原班團隊製作，並由《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》導演蘇文聖執導。劇情將經典不敗的「刑案推理」結合「網紅文化」，將故事聚焦在失控且荒誕的網紅世界，主演包含鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、陳姸霏，更找來了Youtuber「阿翰po影片」阿翰、「千千進食中」千千、「頑GAME」鐵牛、「含羞草日記」草爺、琳妲驚喜客串。

▲《百萬人推理》劇情將經典不敗的「刑案推理」結合「網紅文化」。（圖／Netflix，下同）

預言家準確預測網紅連續兇殺案，殘忍兇案的主線訴求究竟為何？

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故事從網紅魏言在警局門口持槍示警，反遭刑警陳家任（鄭伊健飾）槍擊送醫，該網紅的摯友林廷佑（婁峻碩飾）因此與陳家任結下樑子；在魏言住院後，接連傳出網紅遭殺害的消息，而這些被害者竟都出自同一個創作者團體。同時，經營預言頻道的網紅「巴巴女巫」，在最新的幾支影片皆準確預測凶殺案的情況，這位戴著詭異面具的神祕網紅，又與網紅連續殺人案有何關係？

劇集最大看點，莫過於「古惑仔」鄭伊健加入卡司陣容，對於深愛港片的影迷們，鄭伊健的帥氣不遜於當年在銅鑼灣狠勁十足的模樣，如今化身臺灣刑警，將與新世代演員婁峻碩展開跨界合作，又與「金馬最佳新演員」陳姸霏出演不睦父女檔。然而，稍嫌可惜的地方，在於鄭伊健的中文口語帶有濃厚香港腔，原音出演多少影響觀劇體驗，於是導演找來以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下金鐘男配的邱凱偉為其配音。

諷刺網紅世代的失控亂象，充滿熟悉感令觀眾深有共鳴

《百萬人推理》最有趣的地方，在於描述網路世代的權力轉變，掌握「輿論權力」的不再只是電視上的演藝明星，也能是對著手機鏡頭講話的普通人，惟當任何人都能成為意見領袖時，應與之相隨的媒體、法律素養卻未必具備，劇集刻劃網路公審的失控現象，很難讓人不聯想網路近年的網紅翻車事件。網紅客串增添新世代觀眾熟悉感，讓觀眾感覺故事真實發生，劇集更聚焦新舊世代的觀念碰撞，彰顯新科技對於不同世代的危害。

有些觀眾認為劇情轉折老套、前段節奏拖沓，還有網紅們與鄭伊健的表演出現割裂感，但均能見劇組大膽嘗試結合新、舊媒體，使千篇一律的懸疑推理劇，有令人耳目一新的觀影體驗。除了與婁峻碩的搭檔偵兇橋段，鄭伊健冒險救援陳姸霏，以及父女解開心結的結尾，讓推理劇又多了幾分感性成分，其中頻繁傳送長輩圖的編排，笨拙且可愛的親近方式，相信很難不令台灣觀眾共鳴。

《百萬人推理》全劇共八集，全部集數已上架 Netflix。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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