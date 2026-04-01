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李銘順拍打戲狂喘！昔帥扮楊過慘被虧「變難過」　許效舜認了是諧音哏教主

記者蕭采薇／台北報導

熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集結李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演繹歐吉桑大叔瘋狂追夢的爆笑故事。1日試映會上，三位「OGS天團」主角一見面就互相鬥嘴，將片中的喜劇魂原汁原味搬到現場，導演張清峰更打趣笑喊：「別人走的是冠軍之路，我們是『高血壓之路』！」

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）李銘順、李國煌、許效舜、李銘順強強合體，《NO GOOD！歐吉桑》演繹歐吉桑大叔瘋狂追夢的爆笑故事。（圖／萬騰文化創意提供）

許效舜認了是「諧音哏邪教教主」！開極致美顏慘變外星人

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近期電影釋出的精彩片段在網路上狂吸百萬觀看！其中許效舜妙語如珠的「諧音哏」更是讓網友笑翻。片中他介紹好友李銘順飾演的「永助」時，幽默笑喊：「他們家有三兄弟，『用煮的』、『用炊的』、『用炒的』。」介紹李國煌飾演的「楚生」時，更大開玩笑說是「畜生」，引發網友熱議：「讓台灣人離不開諧音哏，許效舜要負最大的責任！」

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

▲許效舜笑認是「諧」教教主。（圖／萬騰文化創意提供）

面對網友的點名，許效舜在試映會上大方認了自己就是「諧音哏邪教教主」！他笑說：「我請經紀人發文道歉，但同時宣告『會繼續努力』。其實從小我就是個愛頂嘴的人，老師說一句，我回三百句，習慣了亂接。」

楊過變「難過」　歐吉桑打戲好喘

此外，片中三位歐吉桑有群毆打戲，李國煌說：「我們三個打完，就是在那邊喘。」而李銘順被虧應該是拍打戲最好看的，畢竟曾經拍過武俠劇《神雕俠侶》，他大笑說：「楊過現在也是歐吉桑了！」許效舜馬上接哏：「他現在是『難過』。」

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李銘順過去以《神鵰俠侶》的楊過走紅，如今自嘲已是「難過」。（圖／萬騰文化創意提供）

而片中三人開直播把美肌開到最大的爆笑橋段，李銘順和李國煌下巴尖到變外星人，許效舜卻依然維持招牌國字臉，讓導演張清峰苦笑：「本來想把他弄成花美男，但真的弄不了，只好變蛇精男，我們盡力了。」

台星馬喜劇天王暗中較勁？李國煌吐槽：他接得不好笑才好笑

當台灣與新加坡的綜藝天王同台飆戲，現場丟笑哏時有沒有暗暗較勁？許效舜坦言「這是難免的」，但李國煌卻霸氣回應：「對他來講是難免，對我來講就沒有了。贏了又如何？再說，這裡是他的地方，夠了就好。」

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李國煌是新加坡國寶級喜劇大師。（圖／萬騰文化創意提供）

李國煌更不忘吐槽好友：「有些時候你拋一個笑話他可以接，但最好玩的是——他接了之後不好笑，那個『不好笑』本身才是最好笑的點。」

李國煌還爆料許效舜話匣子一開就停不下來：「我們最喜歡問他『棒球是怎麼打的？』，因為新加坡人很少看棒球，結果他只為了一個問題可以解釋40分鐘，講到最後戲都收了，他還在講。」許效舜也笑回：「對，我說過要帶他們去現場看，一句一句介紹。」展現三人私下的好交情。

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

拍出「三個老臉」的心聲！死前最想完成的事曝光

談到為何選擇這三位性格截然不同的巨星主演？導演張清峰透露：「其實這部片是我和兩個兄弟的故事，我們真的去做過失敗的網紅，拍了一堆但不敢放出去，因為三個老臉沒什麼好看的。寫劇本時就在想哪個角色像誰。」沒想到李銘順立刻吐槽：「結果他找了三個性格跟戲裡完全不像的人！」

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）李國煌、導演張清峰、許效舜、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》媒體試片記者會。（圖／萬騰文化創意提供）

電影探討了人生中未完成的夢想，被問到死前一定要完成的事，李銘順感性表示希望能看著兒子長大成人、成家立業；許效舜則想做一個「人生充電站」，幫大家看面相、測字解決生活煩惱；李國煌則希望能建一個購物中心，提供廉價或免費的空間，幫助年輕創業者完成夢想，這番話也呼應了電影中三個歐吉桑為了證明自身價值，努力追夢的核心精神。《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日全台上映。

 

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NO GOOD！歐吉桑李銘順李國煌許效舜

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