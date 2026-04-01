蘿莉塔公園溜娃「借玩具被弄丟」　怒轟爛身教：超沒水準

記者王靖淳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）自節目《大學生了沒》發跡，2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文分享，獨自帶女兒去公園時遇到的傻眼事蹟，為此她無奈表示：「真的超沒水準。」

▲蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔分享，當天她帶女兒到公園的沙坑挖石頭，隨後有一對母子主動靠近，小男孩看起來大約國小二、三年級，禮貌表示想一起玩。蘿莉塔表示女兒欣然同意，雙方就一起玩。後來女兒想去旁邊看魚，蘿莉塔透露她就將整套挖土工具借給小男孩繼續使用，沒想到這個舉動竟成為後續崩潰的開端。

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正當蘿莉塔帶女兒回沙坑時，這對母子正打算離開。沒想到，當她清點物品後發現，剛買不久的鏟子竟少一把。對此，小男孩向她坦承東西弄丟了，蘿莉塔表示她心想身為家長的母親應會出面處理，原本預期對方可能會幫忙找或假意要賠錢。怎料，對方不但沒道歉，甚至還對她說「我看到他剛大概在那邊玩，那你們再找看看，我們要回家了」，讓蘿莉塔瞬間理智線斷裂，「真的超沒水準，玩的人都找不到，我們當然也是找不到，那位媽媽真的是最爛身教。」