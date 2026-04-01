10億女星再婚前夫「宣布要辦千人婚禮」　竟約老公前妻出國...內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

身價10億元的「財富女神」王宥忻與老公「翁總」翁承旭再婚，目前積極籌辦婚禮，並宣佈將在今年5月31日當天，舉辦「千人結婚」盛會，攜手千位新人一起走入紅毯的那一端，王宥忻透露，籌辦這場活動的契機，是因為發現身邊許多人其實沒有辦過婚禮，她認為伴侶間「幸福是需要持續關注與守住婚約」，因此廣邀夫妻檔再當新人，重溫甜蜜的感情。

▲▼王宥忻與前夫甜蜜再婚。（圖／台北法國巴黎婚紗提供、女神愛啪啪提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場活動不僅有婚禮宴席，只要購買體驗券入場，現場還會加碼抽出10萬元現金與iPhone 17等大獎。王宥忻笑說自己目前沒有退休的打算，只想跟有共識的人一起做有趣、有意義的事，讓大家的關係變得更幸福。

現實生活中王宥忻不僅婆媳關係和諧，曾與婆婆同泡溫泉，日前更邀老公的前妻與前妻所生的兩個女兒一起全家出國旅遊，讓不少網友驚呼「能跟老公前妻和平共處簡直不可思議」，王宥忻則淡定表示，只要兩人坦然面對現在的生活並且放下釋懷，生活能過得有滋有味。

▲▼王宥忻預計5月31日當天舉辦「千人結婚」盛會。（圖／台北法國巴黎婚紗提供）

王宥忻私下也瘋狂挑戰自我極限，除了挑戰潛水，過去連冷水澡都不洗的她，日前竟趁著低溫特報，跑去「瀑布修行」。她回憶走入水中的瞬間，瀑布直沖頭頂，宛如「100根針在身上狂刺」，冷到全身發抖、牙齒猛打顫。但她靠著強大的轉念意志，硬是在瀑布下撐了5分鐘，被形容簡直像是武俠小說裡的高人在練功，事後她開心分享這份難得的體悟：「原來突破不是戰勝時間，而是看見自己其實比想像中的更勇敢！」