吉岡里帆睽違4年戴上狐狸耳朵！性感放電30秒　網暴動：我的女神回來了

▲吉岡里帆戴上狐狸耳朵，再度詮釋經典角色。（圖／翻攝自日清食品グループ公式チャンネル）



圖文／CTWANT

日本女星吉岡里帆睽違約4年再度回歸日清食品「どん兵衛」廣告，重拾經典角色「どんぎつね」，並以全新成熟形象亮相引發關注。對於此次回歸，吉岡里帆也表示，重新戴上狐狸耳朵時有種「回來了」的感覺。

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▲吉岡里帆戴上狐狸耳朵，再度詮釋經典角色。（圖／翻攝自日清食品グループ公式チャンネル）

根據《TBS NEWS DIG》及日媒與相關報導，新廣告〈回歸的どんぎつね篇〉將於2026年4月24日在日本全國播出，並已於3月31日率先於網路公開。此次為該角色自2022年系列結束後再度登場，距離前次亮相約4年。

廣告中，吉岡里帆一改過去以白色造型呈現的可愛形象，改穿黑色禮服登場，風格轉為成熟路線。畫面呈現她置身於大量鰹魚乾片之中，展現帶有幻想氛圍的視覺效果，並搭配〈DRAGOSTEA DIN TEI〉改編音樂與聲優若本規夫的旁白，強調產品特色。

回顧過往，吉岡里帆自2017年起擔任品牌代言人，當時以狐狸造型與演員星野源互動的廣告廣受關注，迅速累積人氣，並多次入選日本廣告人氣排行榜。該系列廣告持續推出約6年，至2022年暫告一段落。

此次重新啟動企劃並由原班人馬回歸，形象轉變亦成為討論焦點。從原本的清新可愛風格轉為較具成熟感的表現，被部分網友形容為展現不同階段的魅力。

吉岡里帆在訪談中提到，經過多年歷練，自己在拍攝現場的節奏掌握與狀態切換能力有所提升，面對工作時能更快速調整，也較不會受先前誤影響。

廣告曝光後在社群平台引發熱議，不少粉絲留言表示期待角色回歸，也有人回憶過往經典畫面，認為此次改變帶來不同感受。官方亦同步公開訪談與幕後花絮影片，進一步延續話題熱度。

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