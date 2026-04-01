《飛天小女警》原班配音睽違21年合體　「尤教授」中風後露面惹哭26萬人

▲尤教授、花花、泡泡、毛毛的原班配音員近日合體，讓許多粉絲感動不已。（翻攝IMDb、realegdailyIG）



圖文／鏡週刊

經典動畫《飛天小女警》（The Powerpuff Girls）於1998年至2005年播出，是許多90年代小孩的童年回憶。劇中的「花花」、「泡泡」、「毛毛」近日與創造她們的「尤教授」罕見合體，4角色的原班配音陣容在影集完結21年後再度重聚，畫面曝光讓全球粉絲感動不已。

配音員合體拍片惹哭26萬人？

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根據《People》報導，「花花」配音員凱西卡瓦迪尼（Cathy Cavadini）、「泡泡」配音員塔拉史壯（Tara Strong）、「毛毛」配音員E.G.戴莉（E.G. Daily），以及為「尤教授」獻聲的湯姆凱恩（Tom Kane），4人在美國列克星敦漫畫與玩具展（Lexington Comic & Toy Convention）齊聚，重現當年「糖、香料，還有美好的味道，再多加了化學物X」的經典回憶。

▲為「尤教授」配音的湯姆凱恩（中）與飛天小女警配音員重聚。（翻攝tkanevo IG）

這也是63歲的「尤教授」凱恩自2020年中風後，罕見公開露面，他在IG分享合照，寫下：「和我的女孩們重聚了！」

「泡泡」史壯留言表示，能再度與「尤教授」相聚，讓人開心又感動，她說：「真的等了太久，我們美好的朋友」。她也提到，聽見凱恩的聲音逐漸恢復，讓人忍不住落淚，形容他是「人間天使」。

尤教授中風後語言能力恢復如何？

此外，「毛毛」戴莉也分享一段飛天小女警圍繞在凱恩身邊，不斷喊著「尤教授！尤教授！尤教授！嗨～～」的影片。曝光後即吸引超過26萬人按讚，許多網友留言直呼「喜極而泣」「飛天小女警和她們親愛的爸爸」「湯姆凱恩回來了！」有人說：「很多人其實不太理解，《飛天小女警》對90年代的小孩來說有多重要。我當時真的超迷卡通頻道，這喚起了我的童年回憶」。

▲「花花」凱西卡瓦迪尼、「泡泡」塔拉史壯、「毛毛」E.G.戴莉，以及「尤教授」湯姆凱恩，4角色的配音員重聚，勾起許多粉絲的童年回憶。（翻攝realegdaily IG）

事實上，凱恩自2020年12月傳出健康狀況後，就鮮少公開露面。當時他的女兒透露，他因左側中風導致右側肢體無力，且語言中樞受損，影響說話能力。不過她也指出，爸爸始終保持樂觀，憑著堅強意志努力增進語言能力。

除了《飛天小女警》外，凱恩也曾為《星際大戰：複製人之戰》（Star Wars: The Clone Wars）中的「尤達大師」配音，也在動畫《Archer》中為「伍德豪斯」（Woodhouse）一角獻聲，聲音辨識度極高。

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