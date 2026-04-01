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《再見愛人》宋寧峰認「帶女兒見小三」！　宣布停工：我是失職父親

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星宋寧峰曾和妻子張婉婷登上真人秀《再見愛人2》，「深情丈夫」形象深植人心。怎料，他日前被踢爆出軌，甚至帶女兒去和小三開房，掀起熱烈議論。對此，宋寧峰於1日發文道歉，宣布無限期暫停演藝工作。

▲▼《再見愛人》宋寧峰認「帶女兒見小三」。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

▲宋寧峰和妻子張婉婷曾參加《再見愛人2》，最後選擇維持婚姻。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

神隱兩天發文認錯　坦承欺騙正宮和小三

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宋寧峰坦言，自己這兩天徹夜難眠，看著妻子的訊息，不知如何面對，「不是不想回，是不知道該拿什麼臉面對她。我知道，我連說『對不起』的資格都還沒有。」他表示，不論未來是否有新的證據流出，他都不會再找任何藉口，「不管是什麼，都是我的錯。我不會再否認任何事，不會再找任何藉口，更不會再像之前那樣把責任推給別人。」

宋寧峰提到，過去總覺得妻子太情緒化，現在才驚覺是自己謊言不斷，親手毀了對方的安全感，讓對方在鏡頭前崩潰，是自己把最親近的人逼到了絕境。對於曝光錄音中「承諾算個屁」等言論，宋寧鋒自嘲是「最自私、最懦弱、最不要臉」的人，甚至無法面對如此陌生的自己。

宋寧峰也主動承擔妻子威脅出軌對象「Q女」的責任，直言是因為自己的出軌，才把所有人拖進泥潭。他心疼妻子因自己的背叛而失控，也對Q女鄭重道歉，承認當初隱瞞已婚身份接近對方，更在出事後推卸責任，利用了對方的信任，「所有的一切，請算在我頭上。」

▲▼《再見愛人》宋寧峰認「帶女兒見小三」。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

▲宋寧峰承認自己同時欺騙妻子和出軌對象。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

澄清女兒未目睹現場　宣布無限期停工

對於網路瘋傳女兒親眼目睹不堪場面的錄音，宋寧鋒也特別澄清，指出事發當時，女兒正在另一個房間睡覺，沒有看見、也沒有聽見他的出軌現場。宋寧峰表示，之所以解釋，是為了不讓無辜的孩子承受更多誤解與傷害，但他也自責坦承，即便孩子不在場，自己的行為已是身為父親最失職的表現，「這件事我這一輩子都無法原諒自己。我不配當你爸爸。」

對於此次風波，宋寧鋒宣布從即日起，他將正式無限期暫停所有演藝工作，將重心放回處理婚姻問題與自我反省，「我會去找專業的心理醫生，也會認真面對自己在婚姻中犯下的所有錯誤。」也會尊重妻子的一切決定，「家裡的事，我們兩個人關起門來處理，我不會再讓它佔用公共資源。」

文末，宋寧峰也懇請外界手下留情，不要再打擾他的妻子、孩子及長輩，「他們沒有做錯任何事。請不要再扒他們的資訊，不要再打擾他們的生活。這是我唯一想求大家的事。」他強調，所有錯都在他一人，不奢求外界原諒，但他承諾會用行動去面對、承擔並彌補這場風波所造成的傷痕，「哪怕最後什麼都彌補不了，我也會一直記住這份羞愧。對不起。」

▲▼《再見愛人》宋寧峰認「帶女兒見小三」。（圖／翻攝自微博／宋寧峰）

▲宋寧峰道歉。（圖／翻攝自微博／宋寧峰）

【宋寧峰社群全文】

這兩天我沒有合眼。手機放在一旁，不敢看，也躲不掉。每一聲提示音都像在逼我面對自己做過的事。我點開婉婷發來的消息，反反復複看了很多遍，一個字都回不出去。不是不想回，是不知道該拿什麼臉面對她。我知道，我連說“對不起”的資格都還沒有。

今天如果還有新的錄音、新的聊天記錄流出來，我先說清楚一句：不管是什麼，都是我的錯。我不會再否認任何事，不會再找任何藉口，更不會再像之前那樣把責任推給別人。

那些已經曝光出來的話——“承諾算個屁”、“你不應該補償我嗎”——我自己聽了一遍又一遍，越聽越覺得自己陌生，可那就是我，是最自私、最懦弱、最不要臉的我。我沒有辦法替自己解釋，也沒有臉請求任何人理解。

婉婷，我最對不起的人就是你。你在節目裡哭，在鏡頭前崩潰，把最脆弱的一面攤開給所有人看，我那時卻只覺得你太敏感、太情緒化。現在我才明白，你的每一次不安都是真的，你的每一次直覺都看穿了我的謊言。是我親手把你逼成那樣，是我毀了你本該有的安全感。

還有一件事，我也要在這裡說清楚。網上提到你曾威脅Q女士要發裸照的事。我不替任何人開脫，但這件事的起因在我——是我出軌在先，是我把所有人拖進了這攤爛泥。你在憤怒和絕望中說出的那些話，追根溯源，都是因為我。你是一個被背叛的妻子，在那種情況下說出過激的話，我不怪你，我只怪我自己把你逼到了那個地步。我不敢求你原諒，只求你照顧好自己，別再因為我的事傷害自己。你有任何情緒，沖我來就好，怎麼罵我都可以。

女兒，爸爸對不起你。網上那段錄音讓很多人以為你親眼看見了不該看見的場面，我想在這裡說清楚——當時你在另一個房間睡覺，你沒有看見，也沒有聽見。但這個澄清不是為了替我自己開脫，而是因為我不能讓你被誤解。你已經承受了不該承受的關注，我不能讓這件事再給你多添一分的傷害。但不管你在不在場，我做過的那些事，就已經是一個父親最失職的行為。這件事我這一輩子都無法原諒自己。我不配當你爸爸。

Q女士，我也要鄭重向你道歉。當初是我隱瞞婚姻狀況接近你，是我給了你根本兌現不了的承諾，後來事情敗露了，我又把全部責任推到你身上，說出那些極其自私的話。從頭到尾，是我騙了你，是我利用了你的信任，是我在最後關頭還想把自己偽裝成受害者。對不起。另外，婉婷對你說的那些話，根源也在我，是我先做了不可饒恕的事，才讓你承受了那些。所有的一切，請算在我頭上。

從今天起，我正式無限期暫停所有演藝工作。我會去找專業的心理醫生，也會認真面對自己在婚姻中犯下的所有錯誤。婉婷接下來做出任何決定，無論是什麼，我都完全接受，並且會全力配合。家裡的事，我們兩個人關起門來處理，我不會再讓它佔用公共資源。

最後，我想懇請大家。這件事裡所有該被指責的，只有我一個人。我的家人——我的妻子、我的孩子、我的長輩——他們沒有做錯任何事。請不要再扒他們的資訊，不要再打擾他們的生活。這是我唯一想求大家的事。

我犯了極其嚴重的錯誤，給很多人帶來了無法彌補的傷害。我不奢求原諒，但我會用餘生去面對、去承擔、去彌補。哪怕最後什麼都彌補不了，我也會一直記住這份羞愧。

對不起。

宋寧峰
2026年4月1日

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宋寧峰出軌道歉停工婚姻風波

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