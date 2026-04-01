陳文茜遭酸民惡咒「怎麼還沒死」　親上火線回擊：因為你還活著

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌，平時會透過社群來分享抗病心聲，貼文曝光後，吸引不少網友湧入留言替她打氣。她在上個月28日發文寫下心境，不料卻出現酸民寫下惡毒的咒罵留言，為此陳文茜霸氣反擊了！

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

透過陳文茜上個月28日在臉書的發文可見到，有網友直接留言質問她：「怎麼還沒死呢？」面對直戳痛處的死亡詛咒，陳文茜並未選擇爭吵或封鎖，而是只用短短四個字回擊對方，她幽默且淡定地回覆道：「因為你還活著。」內容曝光後，立刻吸引其他網友朝聖按讚。

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▲▼陳文茜反擊酸民。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

此前，陳文茜上個月25日迎來68歲生日，當時她在社群發布一篇名為《68歲生日倒數 癌症送給我的禮物》的文章，並分享最新的腦部檢查結果。陳文茜在文中透露，她在台大癌醫追蹤腦癌，結果顯示腦部乾乾淨淨，沒有癌細胞，沒有世俗的雜物，形容如「藝術品」。迎來68歲的陳文茜，將罕見的病情當成禮物，也把自己可以活過68歲、繼續主持「文茜的世界周報」，當成「傍晚的雲彩，輕輕地捧著它」。最後，她也不忘在文末獻上祝福：「快樂，不只在生日！」