邊荷律發道歉聲明？愚人節自爆「隱瞞大家很久」　連2篇笑翻粉絲

記者張筱涵／綜合報導

韓籍啦啦隊女神邊荷律4月1日愚人節在社群連發兩則貼文開玩笑，從「道歉聲明」到「健康宣言」接連反轉，掀起粉絲熱烈回應，不少網友也湧入留言區接力吐槽，互動相當熱鬧。

▲邊荷律俏皮可愛。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



突發「道歉聲明」反轉 自稱其實很性感

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邊荷律第一則貼文以正式「道歉聲明」開場，語氣一度讓粉絲誤以為發生大事。她寫道：「其實我一直以來都對大家隱瞞了一切」，甚至提到「誤會慢慢變成傳聞」，讓人一度緊張。

不過最後卻突然反轉，笑稱：「其實……我一點都不可愛。我是一個很性感的人。」直接點出愚人節玩笑，也讓粉絲瞬間鬆一口氣。

貼文曝光後，網友紛紛留言吐槽與力挺，「不，你真的很可愛」、「大家之前真的誤會了，荷律本來就是走性感路線的」、「愚人節的邊」、「你說什麼都是對的」、「好，這些是誠實的部分，接下來可以說說愚人的部分了」、「誰允許妳只有性感？妳是性感+可愛」、「荷律：我mbti是sexy，胖胖team：好可愛」。

▲邊荷律愚人節發文。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



再拋「健康宣言」 粉絲秒拆穿笑翻

隨後邊荷律再發第二則貼文，表示自己將開始「每天走一萬步計畫」，並宣稱「不太會喝酒，而且我只要喝一杯就會醉」，甚至表示要戒酒，理由是「啤酒對身體不好」。

▲邊荷律愚人節二次發文。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



貼文再度引發網友熱烈回應，留言區幾乎一致「不相信」，笑聲不斷，「退一萬步來說 你今天的目標就達到了」、「今天晚上的超商店員：嗨，妳又來買酒啦」、「邊邊心裡OS：走完要吃三個便當」、「4月1日愚人節騙人不用負責任的」、「天哪！你怎麼那麼棒啦！那明天也要做到哦～（打勾勾，1000步，約消耗30-40大卡，7000步，約消耗210-280大卡，等於每天走 7000 步，一個月後就瘦1公斤了（1公斤脂肪約 7700 大卡）——by無視愚人節情勒大家的營養師」、「每年四月一日就會化身成幹話邊」、「4/1到了」、「我怕乖姐明天過後真的會要求」。

▲邊荷律熱愛享用美食。（圖／翻攝自Threads／yuling34）