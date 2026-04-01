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張國榮逝世23週年！　王祖賢55秒片緬懷「哥哥」

王祖賢在溫哥華史丹利公園的「張國榮紀念長椅」，緬懷「哥哥」張國榮。（翻攝王祖賢小紅書）

▲祖賢在溫哥華史丹利公園的「張國榮紀念長椅」，緬懷「哥哥」張國榮。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

圖文／鏡週刊

59歲王祖賢與已故巨星「哥哥」張國榮1987年演出電影《倩女幽魂》，兩人所飾演的「聶小倩」和「寧采臣」至今是無數影迷心中的經典。今（1日）適逢張國榮逝世23週年，王祖賢在社群網站分享一段，她到溫哥華史丹利公園「張國榮紀念長椅」的影片，寫下對哥哥的無限思念，讓破萬人看了深受觸動。

溫哥華紀念長椅靜靜守候？　白衣身影對望大海思念未停歇？

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王祖賢今在小紅書發布一段影片，可見她穿一身白衣、戴墨鏡，站在「張國榮紀念長椅」旁，椅子上放有張國榮的舊照，以及影迷送的鮮花。影片還配上張國榮的歌曲〈春夏秋冬〉。

王祖賢在「張國榮紀念長椅」旁，緬懷張國榮。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢在「張國榮紀念長椅」旁，緬懷張國榮。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 紀念長椅上放有張國榮的照片，以及影迷獻上的鮮花。（翻攝王祖賢小紅書）

▲紀念長椅上放有張國榮的照片，以及影迷獻上的鮮花。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 王祖賢在「張國榮紀念長椅」旁，思念張國榮。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢在「張國榮紀念長椅」旁，思念張國榮。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 影片中王祖賢穿一身白衣，看著張國榮的照片。（翻攝王祖賢小紅書）

▲影片中王祖賢穿一身白衣，看著張國榮的照片。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 王祖賢望向大海，靜靜思念張國榮。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢望向大海，靜靜思念張國榮。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 王祖賢坐在「張國榮紀念長椅」上，緬懷張國榮。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢坐在「張國榮紀念長椅」上，緬懷張國榮。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

王祖賢坐在長椅上，看著海景，靜靜懷念哥哥。接著畫面呈現《倩女幽魂》的電影片段，還有許多她和哥哥過去同框的影像。王祖賢在影片中寫道：「雖然一直沒有對你說什麼，但是滿滿的記憶都在心中。」最後字幕顯示「緬懷哥哥」。

55秒串起《倩女幽魂》經典畫面？　「哥哥」與小倩回憶再現？

王祖賢短短55秒的影片，曝光後即吸引近2萬人按讚，許多影迷留言追憶張國榮，「從那時開始，愚人節就一點都不好笑了」「哥哥尚在人間的話，今年都70了」「死亡不是終點，遺忘才是」「哥哥化作風了」「永遠的寧采臣和聶小倩」。

王祖賢與張國榮因《倩女幽魂》成為經典的銀幕情侶。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢與張國榮因《倩女幽魂》成為經典的銀幕情侶。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 張國榮和王祖賢在《倩女幽魂》中飾演的「寧采臣」和「聶小倩」，至今是無數影迷心中的經典。（翻攝王祖賢小紅書）

▲張國榮和王祖賢在《倩女幽魂》中飾演的「寧采臣」和「聶小倩」，至今是無數影迷心中的經典。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 王祖賢分享拍片時的幕後影像。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢分享拍片時的幕後影像。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

事實上，王祖賢除了與張國榮演出《倩女幽魂》，兩人私下還留下不少輕鬆溫馨的軼事，至今仍為影迷津津樂道。據圈內廣泛流傳，以及導演程小東後來證實，「哥哥」這個張國榮最著名的暱稱，正是源自《倩女幽魂》拍攝期間。當年王祖賢在戲裡戲外都稱呼張國榮是「哥哥」，劇組人員就跟著叫開，漸漸傳遍整個娛樂圈。張國榮覺得這個稱呼親切如家人，從此「哥哥」便成為他標誌性的暱稱。

王祖賢在影片中放出多張與張國榮過去的合照，思念哥哥。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢在影片中放出多張與張國榮過去的合照，思念哥哥。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 王祖賢在影片中寫道：「雖然一直沒有對你說什麼，但是滿滿的記憶都在心中。」（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢在影片中寫道：「雖然一直沒有對你說什麼，但是滿滿的記憶都在心中。」（圖／翻攝王祖賢小紅書）

 王祖賢PO出兩人舊照，緬懷張國榮。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢PO出兩人舊照，緬懷張國榮。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

此外，1993年林青霞在《東邪西毒》片場接受訪問時，分享了與張國榮、王祖賢打麻將的趣事，她表示，張國榮打牌認真，一心想贏過「東方不敗」，臉色緊張得像在做大牌。而王祖賢則心不在焉、飄飄忽忽，林青霞笑稱她「像小倩附體」，隨時會「幽魂」離場。3位巨星藉打麻將培養感情，留下許多歡樂回憶。


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鏡週刊王祖賢張國榮

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