58歲健檢0紅字！　宋逸民馬來西亞音樂會3000人朝聖

記者葉文正／台北報導

58歲的宋逸民牧師，近期完成健康檢查，包括心臟與三高指數皆維持在正常範圍內，特別是腸胃鏡檢查結果更讓不少人驚訝，腸道沒有任何息肉，胃部狀況也相當良好。在同齡族群普遍出現息肉的情況下，這樣的結果格外引人關注。而他目前人已經在馬來西亞古晉，並在蒙福教會的林義忠牧師安排下，在3000人面前演唱，而這個緣份，竟已經相隔13年。

▲宋逸民(左)與蒙福教會林義忠牧師。（圖／藝起發光提供）

談到這次健檢，宋逸民坦言，身邊不少朋友與家人都曾檢查出息肉，自己原本也有心理準備，沒想到一顆都沒有，真的很感恩。他分享，「這樣的狀態並非偶然，而是長年生活習慣的累積。多年來，我每天固定食用奇異果，並維持大量攝取蔬菜水果，飲食以天然清淡為主，也讓身體維持穩定狀態。」

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▲宋逸民演唱，現場湧進三千教友。（圖／藝起發光提供）

而就在完成健檢、確認身體狀況良好後，宋逸民也正式啟程前往馬來西亞，展開跨國分享行動。這次距離他上一次造訪馬來西亞，已相隔13年，對他而言別具意義。抵達後，他隨即帶領團隊在蒙福教會舉行首場大型音樂分享聚會，現場吸引超過3000多人參與，氣氛熱烈，整場活動順利圓滿落幕，也為接下來的行程揭開序幕。

▲宋逸民現場演唱。（圖／藝起發光提供）

宋逸民表示，這些年來經歷人生不同階段，更深刻體會到生命的價值與方向。身體健康，不只是為了自己，而是為了可以走更遠的路，去做該做的事。

隨著此次闊別13年的再訪馬來西亞，以及後續一系列「STILL音樂會」行程的展開，他也期盼能將自己的經歷轉化為鼓勵他人的力量，讓更多人在不同的人生階段中，看見盼望與新的方向。

此外，隨著活動持續推進，後續也將有藝人團隊陸續抵達馬來西亞，參與接下來的音樂會與生命分享行程，預計將帶來更多跨文化交流與溫暖的互動，為此次行動再掀另一波高潮。