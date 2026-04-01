許富凱認遇到大魔王！　一進錄音室就後悔：真的很硬

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王許富凱迎來出道15週年，確定將推出睽違3年的全新台語專輯，並特別選在4月1日愚人節搶先釋出單曲〈講袂出喙的情話〉揭開序幕。問起現實生活是否會勇於告白，他淡然一笑：「現在的我比較被動、也會怕尷尬，是佛系愛情觀，講袂出喙的，就放心裡了。」

▲許富凱推出新歌〈講袂出喙的情話〉。（圖／何樂音樂提供）

這首單曲由金獎製作人陳建騏操刀，以「跨越18度音域的男子漢情歌」形容這首作品，他說：「我希望呈現越說不出口、心中越是澎湃激昂的矛盾情感，刻意在原本16度音域後再升Key，挑戰許富凱的舒適圈，逼出搖滾硬漢的掙扎糾葛。」

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許富凱回想初聽Demo時便直覺「這是一首很硬的歌」，進錄音室試唱幾次後，竟萌生後悔選歌的念頭，直呼：「天啊！遇到大魔王了。」由於音域寬廣、後半段幾乎全在高音域，他多次頭暈、聲音沙啞，錄製前必須吃飽睡好才有力氣，更是少見地二度進棚補錄。

▲許富凱將發行新專輯。（圖／何樂音樂提供）

歌詞末句「咱的線若有連做伙 是我家己畫的」成為最揪心的共鳴爆點，許富凱說：「現代人有非常多說不出口的告白情話，我想藉這首歌代表他們的心聲，也希望大家都能找到有情人，請勇敢說出內心的話。」MV拍攝時，導演要求哭戲，他竟一秒入戲、眼淚滴落一次OK，事後笑稱：「只是不想砸了戲劇獎場帝的招牌！」

新專輯即日起於各大通路展開預購，加贈特別收錄單曲〈ブラジル喫茶店的歌〉及〈伊的身邊已經有別人2023〉，許富凱感性表示：「距離上張作品很多年了，一直希望有新作品，畢竟唱片就是歌手的名片，籌備過程老天很眷顧，雖然有一些小波折，一切好不容易、謝謝團隊幫忙才完成這麼完整的專輯，很興奮終於有新歌跟大家分享，也請大家多多支持。」​​​​​​​​​​​​​​​​

▲許富凱以「跨越18度音域的男子漢情歌」形容新歌。（圖／何樂音樂提供）